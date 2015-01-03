Davutoğlu: Pensilvanya yeni koalisyon peşinde

Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefete yüklenerek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Pensilvanya'dan gelen emirle nasıl çatı aday çıkardılarsa şimdi de başka koalisyon peşindeler" dedi

.Davutoğlu, Mersin AKP il kongresinde partililere seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Mersin'in kurtuluşu mübarek olsun. Ne Mersin'de ne de aziz vatanımızın hiçbir yerinde işgalcilerin bir ayak izini görmeyeceğiz. Bu ülkenin dışında olup da bu ülkenin aleyhine çalışanların da ayak izini görmeyeceksiniz.

‘AK Parti'ye ara dönem yaşatmak istediler’

Birileri geçen yıl aldıkları karanlık odaklar kardeşlerimize giden tır'lara baskın. MİT müsteşarını ifadeye çağrılmadı. 17 -25 Aralık darbesi. Gücünü miletten alan AK Parti iktidarına bir ara dönem yaşatmak istediler. Biz buna izin vermedik.

‘Demokrasi düşmanlarına en güzel dersi verdik’

2002'de AK Parti güneşi yükseldi. Bu millete yeniden izzetli günlerini hatırlattı. Geçen sene Türkiye altın dönemini yaşarken Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları. Biz Mersin'deyken MİT Tır'larına yapılan operasyonlar. Bu demokrasi düşmanlarına en güzel demokrasi dersini verdik.

‘Pensilvanya yeni koalisyon peşinde’

Biz millete bir söz verdik. Bu yüzden yurdumuzu karış karış geziyoruz. Sadece Aralık ayında 15 ilimize ziyaret yaptık. AK Parti siyaseti işte budur.

Biz bunları yaparken birileri de köşelerinden karanlık hesaplarına başladılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Pensilvanya'dan gelen emirle nasıl çatı aday çıkardılarsa şimdi de başka koalisyon peşindeler.

Başbakanlığa sızmaya çalışanlar bilsinler ki, biz emaneti miletten aldık son nefesimize kadar bunu koruyacağız.

‘CHP bir aydır Şişli'yle uğraşıyor’

Biz Türkiye'yle, dünyayla uğraşırken CHP bir aydır Şişli'yle uğraşıyor. Şişli'de Mustafa Sarıgül'den oğluna geçen saltanata bakın.

Bir CHP milletvekili çıkıp "Biz paralelcilerle iş birliği yaptık" dedi. CHP gücünü darbecilerden, vesayetçilerden aldı.Şimdi de Şişli'de mafyadan güç alıyorlar. Onlar kendi partilerinde ancak hizipçilik oynarlar. Bu nasıl yapıdır? Kimseye ümit vermiyor. Kılıçdaroğlu'na soruyorlar "İktidar şansınız var mı?" Yok diyor.

‘CHP bu ülkeyi 4 dakika yönetse neler olur?’

Şişli'de neler olduğuna bakın: Bunlar ülkeyi 4 dakika yönetse neler olur?

Büyük Türkiye ideali yolunda ilerliyoruz. Haziran seçimlerine CHP, MHP ve HDP hepsi beraber gelsin. Bürtün partiler birleşip karşımıza gelseler toroslar kadar kadar dik baş eğmeyen bir AK Parti bulacaklar.

Mersin'i en önemli ticaret merkezlerinden biri olacak. " dedi.