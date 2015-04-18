AKP'nin seçim beyannamesine dikkat çeken Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 Haziran'dan sonra millileşme kampanyası başlatıyoruz" dedi.

Davutoğlu, Memur - Sen 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Davutoğlu, Memurluğa ilk adımı atacaklara bir derece kıdem arttırımı verileceğini duyurdu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sendikal hareketlerde emeğe, adalete duyarlılık şarttır. 1 Mayıs'ı tatil yapan AK Parti hükümetidir. 2010 referandumunda sendikal haklarda devrim niteliğinde düzenlemeler getirdik. Söz konusu işçinin, emekçinin hakları olunca pek çok adımı tereddütsüz attık. Memurluğa ilk adımı atacaklara bir derece kıdem arttırımı vereceğiz. Seçimden sonra ilk işimiz bu olacak. Fazla mesaide de gerekli haklar verilecek.

Memurlara ek derece konusunda seçimden sonra gerekli düzenlemeyi yapacağız.

Memurlara ek derece konusunda seçimden sonra gerekli düzenlemeyi yapacağız.

Memur - Sen sadece bir sendika değil aynı zamanda demokrasiyi savunan önemli kuruluşlardan bir tanesidir. 28 Şubat'ta beşli çeteyi görüdk ama memur - sen baskılara boyun eğmedi. Ben buradayım emeği savunduğum kadar demokrasiyi de savunurum dedi.

Kapatma davasına, gezi provokasyonuna karşı hep ayaktaydı. Darbelere direndi. Biz milletin karşısında emir alan durumdayız. Millet emreder biz yaparız.

Yeni Türkiye derken dediğimiz şey: Eskimeyen geleneği yeni Türkiye vizyonuyla birleştireceğiz.

Memurlar ve bürokrasi Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, Ahlak-i Ala-i çizgisinden yürüyeceğiz. Tek bir esas var: Ehliyet ve liyakat. Bu benim akrabam bu benim tanıdığımla devlet yönetilirse devlet çöker.

Seçilmiş iradeye tabi olacaksınız. Hiçbir şekilde seçilmişlerin üzerine hiçbir güç çıkamaz. Paralel yapı gibi örgütlere asla izin vermeyeceğiz. Bu yapılara devletini, milletini seven memur da izin vermeyecek.

Memurlarımız sadece devletin emrindedir. Dışarıdaki paralel imamların emrine giremez.

7 Haziran'dan sonra millileşme kampanyası başlatıyoruz.