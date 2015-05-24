Davutoğlu: HDP ile MHP birbirini paylaşarak destekliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri için HDP ve MHP'nin birbirlerine desteklediğini belirterek, "HDP ile MHP birbirini paylaşarak destekliyor. Karşımızdaki koalisyonu görüyor musun? CHP, MHP ve HDP'nin arkasında paralel yapı, Kandil ve DHPK-C var" dedi.

"Devlet Bahçeli, 28 Şubat'ı perde arkasından destekledi" diyen Başbakan Davutoğlu, "Başörtülü milletvekili meclise girdiğinde dışarı dışarı diye tempo tutanlara MHP de alkış tuttu. Şimdi MHP'lilere sorma vaktidir. 28 Şubat'a direnemediniz, bari bugün millet düşmanlarına direnin, işbirliği yapmayın. Ama yapıyorlar" diye konuşuyor.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'MHP 28 Şubat'a direnemedi'

Osmanlı için hasta adam diyorlardı. İşte biz bu ülkeye bir aşı yaptık ve hastalıktan kurtardık. Bugün 59. mitingimiz 81 ilimize de gideceğiz. AK Parti'den başka hangi parti gidebiliyor? Muhalefet perde arkasında AK Parti'ye karşı bir çete gibi birleşti. Devlet Bahçeli, 28 Şubat'ı perde arkasından destekledi.

Başörtülü milletvekili meclise girdiğinde dışarı dışarı diye tempo tutanlara MHP de alkış tuttu. Şimdi MHP'lilere sorma vaktidir. 28 Şubat'a direnemediniz, bari bugün millet düşmanlarına direnin, işbirliği yapmayın. Ama yapıyorlar. Nerede AK Parti kuvvetliyse bir bakıyorsunuz MHP ile CHP el ele faaliyet gösteriyorlar.

'Amaç AK Parti'nin önünü kesmekti'

Bahçeli, iktidara meraklıysa neden 99 seçimlerinde diğer partiler 'Gel başbakan ol' dediğinde, 'Hayır solla ittifak yapacağız, biz sol parti ile ittifak yapacağız' diyip Fazilet Partisi ve diğer partileri reddetti Çünkü niyeti iktidar olmak değil. Yükselecek AK Parti hareketini o günden kesmekti. O gün, 28 Şubat kime savaş ilan ettiyse işte biz onların sözcüsüyüz, milletin sözcüsüyüz.

'HDP ile MHP birbirini paylaşarak destekliyor'

HDP ile MHP birbirini paylaşarak destekliyor. Karşımızdaki koalisyonu görüyor musun? Üç tane legal parti, CHP, HDP, MHP. Üç tane de illegal örgüt, DHKP-C, paralel, Kandil. Altısına karşı biz mücadele ediyoruz. Hep beraber geliyorlar.