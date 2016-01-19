Davutoğlu: Silopi'de operasyonlar büyük ölçüde tamamlandı, sokağa çıkma yasağı tamamen kalkacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Operasyonun tamamlandığı ilçelerde master plan çalışması yaptık. Silopi'de operasyonlar büyük ölçüde tamamlandı. Birkaç gün içinde sokağa çıkma yasağı da tamamen kaldırılacak" dedi.

"Hakkari ve Şırnak'ta il sınırları değişmeden il merkezleri değişecek" diyen Davutoğlu, "Bu sayede daha verimli kamu hizmeti vermiş olacağız" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görev alacak AKP'li üyelerin Ahmet İyimaya, Cemil Çiçek ve Abdülhamit Gül olacağını duyurdu.

Davutoğlu, Londra'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İngiliz yatırımcılardan görmek istedikleri iyileştirme ortamı anlamında ve atılacak adımlar anlamında bilgi aldım. İkilii ilişkilerimiz iyi seyrediyor, burada özellikle ticari ortaklık konusunu ele aldık. Türkiye'nin 15 milyar 16 milyar dolarındaki ticaret hacmini nasıl arttırabiliriz diye konuştuk. Detaylarını açıklayacağımız bazı konularda mutabık aldık.

Suriyede özellikle önümüzdeki günlerde başlayacak müzakere konusunda anlaştık. Müzakere heyetinin sulandırılmaması ve gerçek muhalefetin temsil edilmesi anlamında mutabık aldık.

Mültecilere yardım da dahil Suriye ile ilgili her konuda Türkiye’nin de bir sesi olmasını ifade ettik.

Yine takip ettiğiniz gibi birçok yatrıcımyıla ikili görüşmeler yaptık. Yapılan basın toplantıları sonrasında Türk ve İngiliz katlımcıların yer aldığı konsey toplantılarında ikili görüşmeler gerçekleştirdik ve yatırımcıları Türkiye'ye yatırıma davet ettim. Buradan sonra inşallah isviçreye uçacağız Davos'ta yine görüşmeler yapıp daha sonra Almanya'ya geçip merkelle görüşeceğiz.

Silopi'de operasyonlar büyük ölçüde tamamlandı

En kapsamlı operasyonda bile sonrası planlanmazsa durum kaldığı yerden devam eder. Silopi'de yeni bir güvenlik yapılanmasına gideceğiz. Bir daha bu sokaklar, teröristlerin dolaştığı sokaklar olmayacak. Silopi'de operasyonlar büyük ölçüde tamamlandı, sokağa çıkma yasağı tamamen kalkacak. Sur ve Cizre de temizlenecek.

Yaşanamaz hale gelmiş evler var. Hak sahiplerine en iyi şekilde ev verilecek kentsel dönüşümler olacak. Daha etkin kamu hizmetinin sağlanması için arkadaşlara talimat verdim.

Bu oradaki halkımıza en iyi barınak imkanı sağlayacak şekle dönüştürülecek. Ekonomi tekrar canlanacak. Ege'de Akdeniz'de nasıl hayat şartları varsa bu şehirlerimizde aynı koşullar sağlanacak. Cizre ve Yüksekova'ya il statüsü verilmesi söz konusu değil.

AKP'nin Uzlaşma Komisyonu üyelerini açıkladı

Türkiye’den çok yoğun bir haftadan sonra ayrıldım. Biraz önce arkadaşlara da tebliğ ettim, Cemil Çiçek, Ahmet İyimaya, Abdülhamit Gül Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görev alacak.

Cemil Maya kamuoyunun duayenidir. Meclis başkanlığımızı yapmış ve bu anlamda Meclis sistematiğini en iyi bilen isimdir. Yine son anayasa komisyonu çalışmalarında da Meclis çalışmalarına katılmış, 12 Eylül çalkantılarını yaşamış, anayasanın aksayan yönelrini bilen bir siyasetçimiz.

Ahmet İyimaya, hukuk kavramında nadir isimlerdenndir.

Bir kitap aşığıdır. Son anayasa komisyonu çalışmasında da partimiz adına görevliydi. Abdülahmit bey yine iyi bir hukukçudur, gayretli bir siyaset adamıdır. Partiyle komisyon arasındaki bağlantıları kuracak.

Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde beklediğimden çok daha iyi bir atmasfor gördüm. Türkiye krizin ortasında ama yatarımcılarda Türkiye’ye çok büyük bir güven duyuluyor. Herhangi bir olumsuzluk, coğrafyadan kaynaklanan, bir krize şahit olmadım.