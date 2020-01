Davutoğlu, kendisine oy vermeyen seçmene seslendi: Yenilgi psikolojisine kapılmayın

7 Haziran seçimlerinden yaklaşık 5 ay sonra gerçekleşen 1 Kasım seçimlerinde AKP oyların yaklaşık olarak yüzde 50’sini alan AKP büyük bir zafer kazandı. Seçim sonuçlarını milletvekili adayı olduğu Konya’da takip eden AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, sandıkların tamamına yakının açılmasının ardından evinden çıkarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Burada Mevlana Meydanı'nda toplananlara seslenen Davutoğlu kendisine oy vermeyen seçmene "Sakın ola kimse yenilgi psikolojisine kapılmasın. Yenilen yok, kazanan vardır. O da milletimiz, cumhuriyetimiz, demokrasimizdir" sözleriyle seslendi.Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AK parti seçmenleri her zaman vakurdur. Her zaman kararlıdır. Bugün her zamankinden daha fazla kardeşlerinizle kucaklaşacaksınız. Konyalılar mührü oy pusulasına vurdu dünya dinliyor.Bu topraklar tertemizdir. Bu gece sevgi ekme gecesidir.

Dava arkadaşlarıma, kardeşlerime, seçmenlerime sesleniyorum:

Bugünleri bizi gösteren rabbime hamd-ü senalar olsun.

Ben buradan Hz. Mevlana’nın huzurundan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, bu gece bir sevgi tohumu ekme gecesidir. Bu memleket, bu ülke tertemiz topraktır, bu millet tertemiz bir millet, Konya tertemiz bir şehirdir. Biz bu tertemiz tarlaya ancak sevgi tohumu ekeriz. Aziz hemşerilerimiz, bu coşku, bu heyecan bize büyük güç veriyor. Allah razı olsun. Nihai neticeyi almadan huzurunuza çıkmak istemedik. Biz erken sevinenlerden değiliz. Biz son anda hayır diyenlerdeniz. On binlerce kardeşimiz Ankara’da bekliyor.

Buradan 3 mesajı vermek istiyorum. Toros Dağları’nın yenilmesi ne kadar imkansız ise, bizim de güçlük karşısında yenilmemiz o kadar imkansızdır. Türkiye, Konya arkamızdaysa her zaman dimdik olacağız. Vakur olacağız. Siyasi mesajlarımı Ankara’da vereceğim.

Birincisi ülkemizin her köşesindeki gönüldaşlarıma, kardeşlerime, AK Parti’ye oy veren seçmenlerime sesleniyorum. Sizin 7 Haziran’da başınızı öne eğmenizi isteyenler oldu. Siz bir ülküye baş koymuştunuz. Bugünleri gösteren rabbimize hamd-ü sedalar olsun. AK Parti seçmeni her zaman vakurdur, sakindir, ağır başlıdır ve kararlıdır. Bugün her zamankinden daha fazla komşularınızla selamlaşıp, kardeşlerinizle kucaklaşacaksınız. Hiçbir provokasyona kapılmayacaksınız. Bugün milletimiz mührü oy pusulasına vurdular bütün dünya dinliyor. Biz lailelahe illallah dedik. Zafer ancak ona aittir. Bütün AK Parti kadroları her zamankinden daha vakur bir şekilde yollarına devam edecek. Bütün AK Parti kadroları bu tertemiz tabloya sevgi ekmeye geliyoruz. Sevgimizi 78 milyona gösteririz. Bugün rakip yok, hasım yok, bugün hele hele düşman yok.

"Yenilgi psikolojisine kapılmayın"

İkinci mesajım, belki bugün AK Parti’ye oy vermemiş olan ama ancak inşallah ileride verecek olan vatandaşlarımıza. Sakın ola kimse yenilgi psikolojisine kapılmasın. Yenilen yok, kazanan vardır. O da milletimiz, cumhuriyetimiz, demokrasimizdir. Biz herkesin gönlüne giriyoruz. Kalbimizi açmaya geliyoruz. Her vatandaşımızla yeni Türkiye’yi kurmaya geliyoruz.

Üçüncü mesajım hemşerilerime. Konya, bu topraklardaki ilk başkentimiz. Manevi mimarlarının diyarı, Mevlana’nın diyarı. Bu evladın sana söz veriyor ki, ancak ve ancak sevgi tohumu ekeceğiz. Aziz Konyalılar, her zaman yanımızda oldunuz, beraber olduk, bizi kucakladınız. En zor günde bile karamsarlığa kapılmadınız. Size minnet, şükür, teşekkür borçluyum. Allah sizden razı olsun. Tarihi bir rekora imza attınız. Bütün Konya’ya teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Tek duam var Allah utandırmasın, Allah utandırmasın, Allah utandırmasın. Bizi sizlerin huzuruna nefretle, kinle çıkarmasın. Bizi muhabbetle, sevgiyle, vakarla çıkanlardan eylesin. Demokrasi zaferimiz mübarek olsun. Devletimize zeval vermesin. Allah 78 milyonun huzuru için çalışacak gücü nasip etsin. Aziz Konyalılar, Ankara’da yüz binlerce vatandaşımız bizi bekliyor. Allah’a emanet olun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.