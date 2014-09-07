Davutoğlu: Helal rızık için 32. kata çıkıp vefat eden kardeşlerimize Fatiha okuyalım

Konya'da halka seslenerek Torun Center rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Biliyorum çok daha çoşkulu bir düğün edasıyla karşılama istiyordunuz. Ama maalesef dün gece İstanbul’da 10 işçi kardeşimizi bir iş kazasında kaybettik. O işçi kardeşlerimizin arkasından hepimiz fatiha okumakla mükellefiz. O helal rızık için 32. kata kadar çıkmış ve vefat etmiş kardeşlerimize hepimiz birer fatiha okuyalım" dedi.

62. hükümetin TBMM'de güvenoyu almasının ardından memleketi Konya'ya giden Başbakan Ahmet Davutoğlu, ziyaretin ikinci gününde Taşkent ilçesinde halka seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biliyorum çok daha çoşkulu bir düğün edasıyla karşılama istiyordunuz.

Ama maalesef dün gece İstanbul’da 10 işçi kardeşimizi bir iş kazasında kaybettik.

O işçi kardeşlerimizin arkasından hepimiz fatiha okumakla mükellefiz.

O helal rızık için 32. kata kadar çıkmış ve vefat etmiş kardeşlerimize hepimiz birer fatiha okuyalım.

Burada 51 yıl önce 4 yaşında bir çocuk annesini ağır hasta olarak Konya’ya hastaneye gönderdik. Hala hatırlarım nasıl umutla gönderdiğimiz nasıl umutla beklediğimiz.

Ama gelen cevap hala ailemize bir kor ateş düşürmüştü.

Meymune annem yerine daha sonra Sefure anam geldi ve bizi büyüttü.

O zaman bir yola çıkmıştık. 4 yaşında ama mayası burada yoğrulmuş… Bu çocuğun bir dedesi Balkan harbine gidip 12 sene sonra dönmüştür. Diğer dedesi Suriye cephesinden gelmişti.

Bizim dedelerimiz o dağların çocukları o dedeler bir cihan harbini, İstiklal Savaşını bayraklar inmesin diye dolaşanların torunlarıyız biz. Bu dağların çocukları ne zaman fedakarlık istenmişse başları dik sonuna kadar bu vatanın onuru için yürümeye karar verdiler.