Davutoğlu'ndan Özgecan Aslan yorumu: Yüreğim soğumadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mersin'de eve gitmek amacıyla bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülen Özgecan Aslan davasında verilen karara ilişkin değerlendirmede bulundu. Davutoğlu, "Mübarek annesi ve babası gibi ben de diyorum ki: Üç kız babası olarak ve bütün Türkiye'deki kızların manevi babası olarak yüreğim soğumadı. Bir kez daha genç kızımızı ve bütün şiddet mağduru hanımlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim hukuk mücadelemizi en çok sizler, siz yürekli AK Kadınları bilirsiniz. Annelerin acısını, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin acılarını sizler hissettiniz. Annelerin evlat acısı yaşamamaları için sizler gayret ettiniz. Sizler acı çeken her anne için göz yaşı döktünüz.

Biraz önce yiğit kadınlarımızın yürekli kadınlarımızı selamlarken bir kadın kardeşim vardı ki; Cizreli Elif kardeşim. Dedi ki “Başbakanım, biz buraya hendekleri barikatları aşarak geldik” Buradan ülkemin bütün yürekli kadınlarına, hendekleri barikatları aşıp gelen Cizreli kardeşlerime özellikle selam ediyorum.

Bu ülkenin insanları arasında nifak ve ayrımı sokmak isteyenlere, bu ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere karşı, huzurumuzu kardeşliğimizi güçlendirmek üzere yaptığımız politikalara en çok siz verdiniz.

Suriyeli kardeşlerimize Arap, Kürt demeden sizler sahip çıktınız. Nerede dara düşen, tereddüt etmeden, sizler, Anadolu kadınlar, Ak kadınlar sahip çıktınız.

Şunu unutmayın 1 Kasım zaferimizde yardımına koştuğumuz mazlum kardeşlerimizin dualarının büyük payları vardır.

Türkiye güçlüyse Bosna, Srebrenitsa ayakta olacak. Hiçbir zaman o annelerin acılarının yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bugün dünya karşımıza dikilse o katliamın yaşanmasına asla izin vermeyiz. İkinci selam, bundan 4 sene önce sayın Cumhurbaşkanı Başbakan iken Somali’den haber geldi. Açlık, susuzluk vardı… Bize nereden yardım gelecek diye bekliyordu. Somali yollarında 20 yıldır yardım konvoyu görülmemişti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan uçağını gönderdi.

Unutulduğu zanneden Somalili kadınlar bizimle umut buldular. Bütün bir Türkiye’ye dua ediyordu. Somalilerin Bosnalıların acılarına deva olmaya var mısınız?

Hiçbir Somalili çocuğun susuzluktan ölmemesi için ağ köprüleri kurduk. Somalili anneler şunu gördüler; eğer İstanbul’da Ankara’da güçlü bir Türkiye varsa mazlumlara elini uzatacaklar vardır.

Yine Gazze’ye gittiğimizde, Gazzeli anneler yaralı çocuklar için ağlıyordu. O anneler yönlerini Kabe’ye dönüyorlar, “Artık Türkiye var” diyorlar. Herkes oradaki acılara göz yumarken ayağa kalkan Türkiye var diyorlar.

Hiç unutmuyorum. Bir Esma kızımız vardı. Suriye’de annesi babası şehit edilmiş. Suriye’de bu barbar rejimin hava bombardımanın da iki ayağını kaybetmişti. Emin olun, Türkiye’ye ulaşmak durumunda olduğu için umut vardı yüzünde. Suriye’deki annelerin tek umudu Türkiye’dir, AK Partidir, Türkiye’dir.

1 Kasım seçimleri için sadece yiğit kadınlarımız değil Anadolu’da, bütün mazlum milletlerin kadınları ellerini açıp dua etti. Rabbim onların duasını kabul etti. 1 Kasım’da şevkatli ve merhametli Türkiye, AK kadro başa geldi.

Sizler bu vatanda çok acılar çektiniz. Fakülte kapılarında parya muamelesine maruz kaldınız. Sizlerin bütün o geçmiş acılarını bir daha yaşamamanız için siyaset yapıyoruz. Yüz binlerce kızımızın hayatını kararttılar ama onlar bütün bu zulümleri tarihe gömecek AK Parti kadrolarını karşılarında buldular.

Bundan sonra başı açık-başı örtülü ayrımı yapılarak hiçbir kadınımızın şerefiyle izzetiyle oynanmasına izin vermeyeceğiz.

Biraz önce burada dolaşırken değerli konuklarımızın arasında en değerli tabloları gördük. Başı açık ve başı kapalı. Bu kadınlar özgürlüğün, barışın mücadelesini veriyor.

Ak Parti kadroları her kesimi kuşatan kadrolardır. Bizim düşüncemizde yaşam biçimi üzerinden üretilen tartışmalar asla olmadı. Bu tartışmalar birliğimizi beraberliğimizi bozamadı, bozamayacak. İzin vermeyeceğiz.

Hukuk ve adalet herkes için tecelli etti. Türkiye’nin vatandaşları eşit haklara ulaştı. Eski köhne anlayış tümden tasfiye edildi. Biz sizlerle varız, sizin olmadığınız yerde biz de yokuz. Vefakarlığını, cefakarlığını evlatlarına aktaran annelerimiz, sizlere selam olsun.

"Nene Hatun'u minnetle anıyorum"

Osmanlı’yı kuran, bugünkü medeniyetimizin can suyu olan kadınlarımıza, buraya gelen bütün kardeşlerime hürmetlerimi sunuyorum.

Toprağımızı çiğnettirmeyen, mücadelemize rehberlik yapan Nene Hatun’un minnetle anıyorum.

"Başarımızın sırrı sizlersiniz"





4 milyon 234 bin kadın üyesi olan bereketli bir hareketiz biz. Bu rakam birçok ülkenin toplam vatandaşından fazladır. En önemlisi sayı değil, muhteva. AK Parti'yi anlamak isteyenler, başarımızın sırrını merak edenler, bu başarının arkasındaki sırrı görmek isteyenler ak kadınlara baksınlar. Ak kadınların nur yüzlerine baksınlar. Başarımızın sırrı sizlersiniz.



Bugün Kadın Hakları Günü. Bugün Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının verildiği gün ve bugün AK Parti Kadın Kongresi'nin yapıldığı gün. Kongreyi bugüne almamız elbette tesadüf değil. Şunu göstermek istedik: Kadınların haklarının sözcüsü ak kadrolar, ak kadınlarımızdır.



Bize göre kadının hukukunu savunmayan bir hukuk düzeni gayri insanidir.



Özgecan davasında verilen karar





Canice öldürülmesiyle bütün halkımızın kalbine ateş düşürenler ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldılar. Mübarek annesi ve babası gibi ben de diyorum ki: Üç kız babası olarak ve bütün Türkiye'deki kızların manevi babası olarak yüreğim soğumadı. Bir kez daha genç kızımızı ve bütün şiddet mağduru hanımlarımızı rahmetle anıyorum.