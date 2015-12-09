Başbakan Davutoğlu konuşurken koruma polisi bayıldı; ilk müdahaleyi Sare Davutoğlu yaptı

Başbakan Ahmet Davuotğlu, “Kadına Yönelik Şiddete Son” toplantısında konuşurken kendisinin koruması olan bir polis bayıldı. Polise ilk müdehaleyi Davuoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu yaptı.

CNN Türk’ün haberine göre Başbakan Davutoğlu kürsüde konuşurken ayakta duran kadın koruma polislerinden biri bayıldı.

Başbakan, konuşmasını kesip, "geçmiş olsun" temennisinde bulurken ön sırada oturan Davutoğlu'nun kadın doğum doktoru eşi Sare Davutoğlu bayılan polis memurunun yanına gidip ilk müdahaleyi yaptı.

Başbakan konuşmasını tamamladıktan sonra da koruma polisinin yanına gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İlk müdahalesi yapılan Başbakanlık korumasının tansiyonunun düştüğü bu yüzden bayıldığı öğrenildi.

Kadın koruma memuru arkadaşları eşliğinde dinlenirken Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu el ele salondan ayrıldı.