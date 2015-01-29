Başbakan Davutoğlu, KOBİ'ler için beş maddelik destek paketini açıkladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ödül Töreni’nde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “KOBİ’lerin uluslararası arenaya kurumsallaşma destek programını başlatıyoruz. İşbirliği destek programında yeniliğe gidiyoruz. ARGE inovasyon alanlarındaki KOSGEB destekleri oranında yüzde 50 artış yapacağız. Kadın ve engelli vatandaşlarımız için, birinci derecede şehit ve gazi yakınları yararlanacak. Ödül töreninin finalisti olan 40 girişimcimize hediyemiz var” dedi.

İşte Başbakan'ın KOBİ'ler için "Beş önemli müjdemiz olacak" dediği konuşmasında öne çıkanlar:

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin ulaşmasının ancak ve ancak sizin katkılarınızla gerçekleşeceğini biliyoruz. Kent ekonomisinin gelişmesinde KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) omurgadır. G20 dönem başkanlığımızda KOBİ’ler temel unsurlardan biri olacak. Ocak ayı içinde Paris Brüksel Londra’da Davos’ta görüşmeler yaptık. Bir taraftan siyasal gündem, özellikle Londra Davos’taki görüşmelerin ana gündem maddesi ekonomiydi.

Gördüğüm şu, Türk ekonomisine büyük bir güven var. Enflasyonun, faizlerin düşeceğine dair çok yaygın bir kanaat ve en önemlisi de Türkiye’de siyasi istikrarın devamıyla ilgili neredeyse bir mutabakat var.

1990 ile 2002 arasında KOBİ’lere sağlanan toplam destek 14,5 milyon. Son 12 yılda sağlanan destek 2,6 milyar. İşte bir ülkede ekonomik istikrarın göstergesinin KOBİ’ler olduğunun göstergesi bu. 90’lı yıllarda ekonomik kriz vardı çünkü KOBİ’ler zayıftı. KOBİ’lere destek verecek bir hazine kaynağı yoktu, çünkü ülkede siyasi krizler vardı. Siyasi istikrar, istihdam ve KOBİ’ler arasında o kadar doğrusal bir ilişki var ki… Sizler güçlüyseniz biz istihdamı çözebiliriz.

Esnaflarımıza faizsiz kredi dahil bir çok destek verdik. İnşaat sektörümüzle yaptığımız görüşmelerde sağlayacağımız destekleri açıkladık. Salı günkü grup toplantısındaki konuşmada denizcilik sektöründe yeni bir ivme olması için sağlayacağımız yeni imkanları ele aldık. Daha önce ailenin ve dinamik nüfusun korunması konusunda müjdelerle, sorunlara el attık.

‘Beş önemli müjdemiz olacak’

Şimdi her toplantıya hediyelerle gelme alışkanlığı geldiği için bu hediyelerimizi paylaşmak istiyorum. Küçük revizyonlar yaptık. Beş önemli müjdemiz olacak.

Birincisi, KOBİ’lerin uluslararası arenaya kurumsallaşma destek programını başlatıyoruz. KOBİ’ler kurumsallaşamazlarsa, küçük ölçekten orta ölçeğe yürümesi zorlaşır. Markalaşma ise bizim yeni ikinci hamle döneminde en çok önem verdiğimiz hususlasrdan birisi. Bu destek programına bana getirilen teklifti, 50 milyon bütçeli programla işletme başına 150 bin lira destek vereceğiz. Bu bana getirilen teklifti, bu yetmez, takriben 300 girişimci demektir, 50 milyonu 100 milyona çıkartma talimatı veriyorum. Sadece kurumsallaşma ve markalaşma için.

İkincisi, iş birliği güç birliği… İşbirliği destek programında yeniliğe gidiyoruz. Üç işletmenin bir araya gelerek oluşturacakları teknoloji işine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin de geri ödemeli olmak üzere, 1,5 milyon destek vereceğiz. Küçük mikro ölçekten orta ölçeğe yürümenin en önemli araçlarından biri. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.

Üç… ARGE inovasyon alanlarındaki KOSGEB destekleri oranında yüzde 50 artış yapacağız. Bunu yaptığımız çalışmalarda, ARGE inovasyon boyutu varsa destekleri artırdık. Çünkü katma değerin gerçek anlamda sağlanacağı yer daha üst teknolojilere geçişlerde olacak.

Dördüncüsü, kadın ve engelli vatandaşlarımız için, birinci derecede şehit ve gazi yakınları yararlanacak. Biraz bu alkışa teşekkür ediyorum ama biraz erken oldu. Burada da değişiklik yaptım. Şimdiye kadar kadın ve engellilerimiz için destek limiti yüzde 10’du, bunu yüzde 20’ye çıkaracağız.

Beşincisi, bugünkü ödül töreninin finalisti olan 40 girişimcimize hediyemiz var. Tamamen KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi ödülü veriyoruz.

2023 hedefine yürürken en büyük güven ve destek kaynağımı sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin çabalarınıza her türlü desteği vermeye kararlıyız. Sizler başarılıysanız Türk ekonomisi kalkınmayı gerçekleştirir. Bunun bilinciyle 62’nci hükümetin her zaman KOBİ’lerin yanında olacağını teyit ediyorum. inşallah 2023’e yürürken çok daha büyük başarılara hamlelere hep birlikte katkıda bulunacağımızı ümit ediyorum.