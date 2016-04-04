Başbakan Davutoğlu: İnşallah 2017'de Kızılay - Kızılhaç dönem başkanlığını alacağız

Kızılay Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kızılay hep var, hep var olacak. İnşallah 2017'de Kızılay, Kızılhaç Federasyonu dönem başkanlığını alacağız" dedi.

Davutoğlu, "Bir Marmara Depremi'ndeki aciz Kızılay'ı düşünün bir de Van Depremi'ndeki muktedir Kızılay'ı. Aradaki fark ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Allah gönlünüzdeki muhabbeti artırsın. Kızılay bir vicdan hareketidir. Bu aziz milletin, bu mübarek kurumu benzeri kuruluşlardan farklıdır. Biz sadece insani görevimizi yapmak için yola çıktık. Kızılay bir gönül hareketidir. Bir bürokratlar ya da memurlar hareketi değildir. Kızılay'ın kapısından adımını atan bir kimse mevki, makam, maaş, bordro hesabı içine girmemiştir. Her birinizi saygı ile hürmet ile bir kez daha selamlıyorum. Kızılay bir temsil hareketidir. Bayrağımıza bakınız bir de Kızılay'ın hilaline. Birbirini tamamlar. Bir temsil hareketi olmanın yanında profesyonelce çalışması gereken bir semboldür.

Hilal-i Ahmer'in gerçek vecizesi ile ortaya çıkışı Trablusgarp'ta ortaya çıktı. Sadece Libya'da büyük bir muhabbetle karşılanmadılar. Bütün bir İslam dünyasında hareket oluşturdular. Daha da kökleşmesi için kadınların harekete geçmesi gerekti ve Gazi Ahmet Paşa'nın hanımı tarafından kadınlar dahil oldu. Bütün emeği geçenleri rahmetle anıyoruz. 1947 yılında adı Türk Kızılayı oldu.

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kızılay asli misyonuna kavuşturuldu"

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlayan AK Parti iktidarı Kızılay'ı asli misyonuna kavuşturdu. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Hilal varsa şefkat var, kudret var, biz varız. Ecdat var, merhamet var, vizdan var.

Bir Marmara Depremi'ndeki aciz Kızılay'ı düşünün bir de Van Depremi'ndeki muktedir Kızılay'ı. Aradaki fark ortaya çıkacaktır.

Gururla şimdi her yerde zikrediyoruz. 10 milyar doları aşkın sadece kamptakilere kaynak harcadık. Allah mazlumlara el uzatanı yalnız bırakmaz.

"Suriye söz konusu

olduğunda Kızılay oradaydı"

Bir gönüllü doktor hanımefendi bize mesaj atmıştı. Suriyeli yetimin başını okşadım diyor. 'Okula gidiyor musun?' diyor gideceğim diyor. 'Peki ne olacaksın?' diyor. Ben büyüyünce Türk olacağım diyor. O çocuğun gözünde Türk olmak demek yetimlerin başını okşamak demektir. Bize bu günleri yaşatan aziz milletimize teşekkürü borç bilirim. Suriye söz konusu olduğunda Kızılay oradaydı.

Kızılay hep var, hep var olacak. İnşallah 2017'de Kızılay, Kızılhaç Federasyonu dönem başkanlığını alacağız.