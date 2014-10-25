'Gezi, 17 Aralık ve Kobani bahanesiyle özgüvenimizi hedef aldılar, pabuç bırakmayız'

Kayseri'de konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gezi olaylarıyla, 17 Aralık komplosuyla son olarak Kobani bahanesiyle şehirlerimizi talan etmek isteyenler öz güvenimizi hedef aldılar. Ancak biz bunlara papuç bırakmayız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kayseri ziyareti kapsamında katıldığı toplu açılış töreninde halka seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde kalbi muhabbetle bayrağı teslim eden Abdullah Gül'e Kayseri'den selam olsun. Siz de Abdullah Gül'ün selamını kabul edin.

Kayserililer kabul ederse bende Kayseriliyim. Kayserili olarak hizmet edeceğim. Siyasetin zirvesi Kayseri'ye selam olsun.

Kayseri'de AK Parti neden bu kadar güzel işlere imza atıyor biliyor musunuz? Çünkü Kayserilinin karakteri ile AK Partinin vizyonu uyuyor. Kayserili azla yetinmez. Kayseri'den çıkmış bir çok iş adamı dünyaya meydan okuyor. Kayserili hayırseverdir. Kayserili iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Erciyes Üniversitesi'nde gördüklerim her şeyi ortaya koyuyor. İşadamlarımızın hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle yapıldı. Kayserili ekmeğini taştan çıkarır.

Kayserili nasıl öz güvenlidir, AK Parti de böyledir. Bizden önce yurt dışına çıkıldığında el pençe durun başbakanlar vardı. Bizimle birlikte özgüveni ortaya çıkardık.

Gezi olaylarıyla, 17 Aralık komplosuyla son olarak Kobani bahanesiyle şehirlerimizi talan etmek isteyenler öz güvenimizi hedef aldılar. Ancak biz bunlara papuç bırakmayız.

Attığımız her siyasi tohumu ulu çınar haline getirme iddiamız var. Bunun için vizyonumuz var. Enerji bakanımız sizlerin arasından çıkan çok önemli bir dava adamıdır. Kim ne derse desin bu yoldan ayrılmayacağız.Onlar ise darbe vurmaya çalışıyorlar.

Uluslararası basın bütün güçleriyle bize yüklendiler. Türkiye gibi bir ülke ayağındaki prangalardan kurtulmasın istediler. Yardımseverliğimizi engellemek istediler. Hayır işlemek ahlaki siyasi bir borçtur. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Allah bu milleti kimseye muhtaç etmesin. Bizden yardım isteyenlere yardım etme gücü Allah bize versin. Zalimlere karşı her zaman mazlumların yanındayız. Yaklaşan aşure gününde tüm dünya bilsin ki mazlumların yanında olacağız.

Hicri yılbaşında acı bir haber aldık. 8 kardeşimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin.

Kayseri'yi bir lojistik şehri yapmaya kararlıyız

Bu ülkenin yükselişini kimse engelleyemeyecek. Raylı sistemi bugün sisteme sokuyoruz. Kayserililere hayırlı olsun. Hal kompleksinde Kayseriler hayırla kazançlarını sağlayacaklar. Hayırlı olsun Kayseri ekonomisine.

Kayseri'nin hasretle hızlı treni beklediğini biliyoruz. Ve kazmayı vuracağız. Bunu takip edeceğim. Hızlı tren hattının proje aşamaları bitecek ve Antalya, Konya, Bilecik şehirlerinin üzerinden bağlantılar sağlanacak. Önümüzdeki dönemde devreye sokacağız. Kayseri bir ticaret şehri.

Yeşilhisar banliyo hattının yapımını başlatıyoruz. En uzun banliyo hatlarından biri olacak. Hizmetimize kimse engel olamayacak.

Kayseri'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine Kayseri'den destek bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.