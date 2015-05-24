Başbakan Davutoğlu, İzmir Başbakanlık Ofisi'ni açtı

İzmir Başbakanlık Ofisi'nin açılışı, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Bundan sonra bazı resmi ve bakanlarla yapılacak toplantıların, resmi ağırlamaların İzmir'deki ofiste yapılacağını belirten Davutoğlu, "Allah bu binada alınacak kararları İzmirimiz ve ülkemiz için hayırlı kılsın, yanlış veya olabilecek hatalardan bizi azad eylesin" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, göreve gelmesinin ardından ilk İzmir ziyaretinde müjdelediği ve İzmir Merkez Bankası binasının iki katına inşa edilen İzmir Başbakanlık Ofisi'nin açılışını yaptı. Açılışa, Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bülent Arınç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.

Açılışta konuşan Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti, Hakkari'den Edirne'ye; Artvin'den Muğla'ya kadar ülkemizin her yerinde vatandaşlarımıza hizmeti asli bir görev adleder. Bu çerçevede de İzmirimizde bu ofisimizin açılmasıyla bir anlamda İzmir'e verdiğimiz önemi göstermenin yanında Akdeniz ve Avrupa ufkumuzu da ortaya koymuş oluyoruz. Bundan sonra fırsat buldukça ve bu fırsatları sık sık bulacağıma inanıyorum, bazı resmi toplantılarımızı İzmir'de yapacağız. Bazı resmi ağırlamalarımızı İzmir'de yapacağız. Bazen gerektiğinde bakanlarla toplantılarımızı da İzmir'e taşıyacağız. Bu kararı alırken ülkemizin perspektifi ve İzmir'e verdiğimiz önemi ortaya koymak bakımında zaruri gördüğümüz bir karardı. Ülkemiz için, İzmirimiz için hayırlı olsun. İnşallah burada yapılan çalışmalarla güzel hizmetleri her beraber İzmirimize, ülkemize kazandırırız. İzmir bizim Türkiye ile birlikte yükselen önemli bir Avrupa ve dünya şehri olma niteliği kazanan bir öncü şehrimiz olmaya devam edecektir. Allah bu binada alınacak kararları İzmirimiz ve ülkemiz için hayırlı kılsın, yanlış veya olabilecek hatalardan bizi azad eylesin" diye konuştu.

‘Öncü şehir İzmir’

Konuşmasında İzmir'in tarihi önemine vurgu yapan Davutoğlu, "Akdeniz bir Türk gölü haline dönüştüğünde İzmir bu büyük havzanın en önemli şehri haline geldi. Çağdaşlaşma dönemimizde yine İzmir bütün önemli düşünce akımlarının giriş kapısı oldu. En önemlisi ülkemiz işgale uğradığında Hasan Tahsin bu işgale hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizin ilk işaret fişeğini İzmir'de yaktı. Nihayet cumhuriyetimizin habercisi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatük ve istiklal askerleri Kocatepe'den İzmir'e doğru yürürken İzmir'i cumhuriyetimizin öncü şehri olarak bir anlamda ilk habercisi olarak ilan etmiş oldular. İstiklalimizi burada kazandık. Demokrasiyi inşa ederken Adnan Menderes ve arkadaşları İzmir'de büyük bir siyasi meşaleyi yaktı. İzmir her zaman tarihimizin öncü şehri oldu. Ufuk şehri oldu. Asya ve Avrupa, Anadolu ve Akdeniz arasındaki buluşmanın merkezi oldu. İzmir bugün de devletimizin sadece ülkemizin 3. büyük şehri değil, devletimizin de en önemli faaliyetlerinin, ekonomik, siyasi kültürel faaliyetlerinin yapıldığı merkez şehirlerden, ufuk şehirlerinden başında geliyor" dedi.

‘İzmir'e ofis açılmasını zaruri gördük’

Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de de Başbakanlık Ofisi açılmasının zaruri olduğunu kaydeden Davutoğlu şöyle devam etti: "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerden sonra İzmir'de bir Başbakanlık Ofisi açılmasını zaruri gördük. Daha önce sadece Ankara'da Başbakanlık Ofisi vardı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde İstanbul'da da bir ofis açılmasına karar verdiler. Daha önce İstanbul'da bir ofis yoktu. Misafirleri değişik mekanlarda ağırlıyorduk. Şimdi artık İstanbul'da birçok hükümet toplantısı ve misafir ağırlama anlamında Başbakanlık Ofisi'nde yapılıyor. Şimdi Başbakanlık görevini aldıktan sonra İzmir'e ilk geldiğimde İzmir'e Başbakanlık Ofisi açacağımızı müjdelemiştik. Bunun iç,n uygun mekan arayışlarına başladık. Sonra en uygun mekan olarak İzmir'in bu denize bakan ve İzmir'i karakteristiğini yansıtan bu güzel mekanda karar kıldık."

Davutoğlu, protokolle birlikte açılışı gerçekleştirerek ofisi ziyaret etti.