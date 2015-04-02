Hükümetten 11 maddelik yeni teşvik paketi; 120 bin yeni istihdam sağlanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık Çankaya Köşkü'nde İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ni açıkladı. Bundan önce 25 öncelikli dönüşüm programını ilan ettiklerini ve ekonomiz kriz noktasına bakıldığında Avrupa'daki krizin istihdamı önceleyen, üretim ve sanayiyi destekleyen ekonomilerin daha güçlü olduğu gösterdiğinş belirten Başbakan Davutoğlu, son 12 yılda yapılan reformlar ile Türkiye ekonomisinin çok güçlü bir üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Davutoğlu, 120 bin yeni istihdam sağlayacağız, yatırımcıya daha çok vergi indirimi sağlıyoruz" dedi.

Davutoğlu'nun açıkladığı 11 maddelik paket şöyle:

1 - İŞKUR'dan iş gücü desteği: Bir işveren yeni bir işçi alımı planladığında 6 aylık ücretleri asgari ücret olarak İŞKUR tarafından ödenecek. Böylece 6 ay işverene hiçbir maliyet yüklenmeyecek.



- İşverenin kursiyerler için yaptığı maliyet vergi matrahından düşülecek. Kursiyerler aynı iş kolunda işe alınırsa imalat sanayinde 3.5 yıl diğer sanayi kollarında 1.5 yıllık SGK primi İŞKUR tarafından ödenecek. 4 yıllık destek sağlanacak. 2015 Temmuz ayına kadar işbaşına başlanması halinde ise işbaşı eğitim için verilecek destek 6 ay değil 1 yıl olacak.



- Toplum yararına çalışma kapsamında 120 bin yeni istihdam sağlayacağız. Söz konusu istihdam yoğunlukla ağaç dikimi vs. gibi çevre üzerine olacak.



2 - 2015-2016 yılları için vergi indirimi sağlayacağız. 2015-2016 yatırım harcamaları için daha yüksek vergi indirimi uygulanacak. Birinci bölgede yüzde 50, ikinci bölgede yüzde 55, 3. bölgede yüzde 65'e, 4. bölge yüzde65, 6. bölgede ise yüzde 80'ne bu rakam çekilecek.



3 - Yüksek teknolojili yatırımlara tam destek vereceğiz. En fazla üstünde durduğumuz konulardan biri budur. Yüksek teknoloji nerede olursa olsun bunlar 5. bölge teşviğinden faydalanabilecek.



4 - Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi sağlayacağız. Teşvikler 1. bölge için yüzde 15, ikinci bölge yüzde 20, 3. bölge için yüzde 25, 4. bölge için yüzde 30, 5. bölge için ise yüzde 35'e çıkartılacak.



5 - Sigorta hissesi işveren desteği oran itibariyle arttırılıyor.



6 - Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı getirilecek. bu paketin en önemli unsurlarından biri. Bu uygulama ile şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımları özendirilecektir. Ekonomideki atıl kaynaklar ekonomiye kazandırılacaktır. Vadeli ithalatta KKDV oranı yüzde 6'dan 0'a indirilecek.



7- AR-GE ve tasarıma daha fazla destek sağlanacak.



8- Hazine destekli kefaletin kapsamı genişletilecek.



9- - İmalatçı kadın girişimcilere ve kobilere verilecek destek arttırılacak. Buradaki kefalet limitleri de arttırılacak. Maksimum vade 10 aya çıkartılacak. Kadın girişimciler için 5 yıl vadeli 100 bin TL verilecek.



10- AR-GE finansmanı için özel bir program geliştireceğiz.



11- KOBİ'lere teminat kolaylığı. Taşınırların teminat olarak kullanılmasını engelleyen düzenlemeler kaldırılacak.



Bu paketin maaliyeti noktasında 7.5 milyar gibi bir maliyetten bahsedebilir. Bu maliyet bütçe yapılanmamızda olumsuz bir etki yaratmayacak.