T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Davutoğlu, İsmailağa cemaatinin cenazesine gitti

Davutoğlu'nun cenazede takke takması dikkat çekti

31 Ocak 2015 11:13

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da İsmail Ağa Cemaati’nin lideri olarak anılan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kardeşi İsmail Ustaosmanoğlu’nun Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki cenazesine katıldı. Törene katılmak için üç cami dolaşan Davutoğlu, cenaze namazını takkeyle kıldı.

Başbakan Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AKP İl Başkanı Aziz Babuşcu ile birlikte İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Camisi’nde cuma namazı kıldı. Daha sonra da önceki gün kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmail Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, cenazede, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, taziyeleri kabul etti. Davutoğlu, Ustaosmanoğlu ile ailenin diğer üyelerine taziyelerini ileterek bir süre sohbet etti. Cenaze kılınan namazın ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

3 cami değiştirdi

 

İşadamlarıyla yapacağı görüşmeler için Ankara’dan İstanbul’a gelen Davutoğlu, cenazeye katılmak için üç cami değiştirdi. Cuma namazını Havalimanı Camii’nde kılacağı belirten Başbakan’ın, son dakikada Merkez Efendi Camii’ne gideceği bildirildi. Başbakanlık korumaları Merkez Efendi Camii’ne gelerek burada önlem aldı. Cuma namazına gelenler üzeri aranarak içeri alındı, çevrede güvenlik önlemleri yoğunlaştırılırken basın mensupları da ayrı bir bölgede bekletildi. Tam ezan okunurken

Başbakanlık korumaları aceleyle camiden ayrıldı. Başbakan, Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki cenazeye katıldıktan sonra Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti. 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlutakkecenazeismailağahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24