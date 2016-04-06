Davutoğlu: Benim de kimlik bilgilerim çalınmış, evimin adresi sızdırılmış, misafir olmak isteyen varsa gelsin!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 50 milyon Türkiye vatandaşının kimlik bilgilerinin internete sızdırılmasına ilişkin olarak, "Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım gerekli çalışmaları başlattı. Milletimiz gerekli tedbirlerin alındığından endişe etmesin" dedi. Kendi bilgilerinin de internete sızdırıldığını hatırlatan Davutoğlu, "Benim de evimin adresi beyan edilmiş, sormuş olsalardı söylerdim. Misafir olmak isteyen varsa buyursun gelsin" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, Finlandiya Başbakanı Juha Spila ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Finlandiyalı yatırımcıları ülkemizde görmek istiyoruz. Finlandiya AB sürecinde bixe çok büyük destek oldu. Bizi aday olarak ülkelerin de başında gelmişti Finlandiya. Sayın Başbakan'a ve Finlandiya halkına Türkiye'den gelen sığınmacıları kabul ettikleri için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu sadece Ortadoğu'yu Avrupa'yı ilgilendiren bir konu değil insanlığı ilgilendiren bir konudur. Finlandiya ile koyduğumuz yeni hedeflerle birlikte daha ileriye gitmemiz gerekmektedir. Sizleri Türkiye'ye davet etmekten de büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte daha fazla turisti ülkemizde görmek istiyoruz.

Yasadışı sığınmacılar Ege adalarından ülkemize gelecektir. Bununla birlikte bizdeki sığınmazılar da Avrupaya gönderilecektir. Bu uygulamadan ile oldukça iyi sonuçlar aldık. Yasadışı sığınmacı sayılarındfa ciddi düşüşler elde ettik. Yasadışı göç kalmayana kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu zor bir süreç Ege adalarında Türk yetkililer bulunmaktadır. Yunan adalarındaki önemli bir eksiklik olup olmadığına dair bir yorum getiremem ama kendi bölgemizde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bizler yeni sığınmacıları kabul ederken söz konusu sığınmacıların Suriyeli olup olmadıklarını ve bazı kriterle belirliyoruz. Aldığımız sonuçlara göre sığınmacılar gruplandırılarak ya kamplara alıyoruz ya da ülkelerine geri gönderiyoruz. Yunan yetkililer de sürecin sağlıklı işlemesi için de ellerinden geleni yapmaktadır.

"Benim de bilgilerim çalınmış, evimin adresi sızdırılmış, misafir olmak isteyen gelsin!"

Bu verilerin sızdırılması konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Dün Bakanlar Kurulu'nda Ulaştırma Bakanı Binali Bey'den bilgi arz etmesini istedim. O da 2009'dan bu yana çıkan haberler konusunda bilgi verdi. Kendisinden gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. 2009-2010'da ilk defa bu haberlerin yayınlanmasını söylüyorum. Siber suçlar bütün dünya için tehdit oluşturuyor. Gerekli tedbirlerin alınması için bir çalışma yürütülüyor. Benim de evimin adresi beyan edilmiş. Sormuş olsalardı söylerdim.

Dokunulmazlık konusunda ise tutumuzmuz nettir. Bu konuda çağrılarımız oldu. Bu konuda hiçbir geçikme olmaması için gerekli talimatı verdik. CHP'nin teklifi de yarın gelecek ister olumlu olsun ister olumsuz olsu derhal harekete geçeceğiz ve bu konudaki kararlılığımızdan kimsenin şüphesi olmasın.