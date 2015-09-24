Başbakan Davutoğlu Facebook'ta

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ilk paylaşımında bulundu. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayımlanan ilk mesajında Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda olanlara, "Aman dikkat edin" uyarısında bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Facebook hesabı bugün itibariyle faaliyete geçti. Facebook.com/A.Davutoglu adresinden ulaşılabilecek hesapta ilk olarak Başbakan Davutoğlu'nun sosyal medya için verdiği bayram mesajı paylaşıldı. Davutoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli vatandaşlarım, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizi, ailenizi tek tek gönülden kucaklıyorum. O güzel çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Aile büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Bütün ailenizin bu güzel bayramda hep beraber mutluluk içinde güzel günler geçirmesini diliyorum. Yolda olanlara da mesajım: Aman dikkat edin. Güzel tatil sevincini, bayram sevincini herhangi bir acıyla bozmamak için hepiniz dikkatli şekilde yollarda seyredin. Evlerinde oturan ve misafir bekleyen yaşlılarımıza sesleniyorum, bilin ki hepinizin misafiri olmayı, sizlerin ellerinizi öpmeyi, yalnızlığınızı gidermeyi isterdim. Huzurevlerindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum, sizlerle beraber olmayı her birinizle birlikte bu bayram sevincini yaşamayı arzu ederdim. Fiilen gelememişsem bile manen geldiğimi kabul edin, bizleri dualarınızdan eksik etmeyin. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum."