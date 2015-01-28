Davutoğlu'ndan 8 maddede yeni Ekonomik Kalkınma Planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10. Ekonomik Kalkınma Planı'nı 8 maddede açıkladı. "380 eylemden oluşan bu 8 program her 3 ayda bir verilen taahhütler ile ilgili neler yapıldığını ortaya koydu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı: Bu programın hedefi işsizler ve işgücü piyasasına giremeyen kadınlar. Bu program ile işsizliği düşürmeyi hedefliyoruz. Kadınların işgücü piyasasında daha etkin olmalarını amaçlıyoruz. Program sonunda kadınların işgücüne katılım oranlarını her yıl 1 puan arttırmayı planlıyoruz. Esnek çalışma planlarını arttırmayı hedefliyoruz. Kadın girişimciliği arttıracağız. Aktif işgücü için bir izleme sistemi kuracağız. Programların takibini 81 il üzerinden gerçekleştireceğiz. Kıdem tazminatı için gerekli mevzuati düzenlemeleri yapacağız. İşsizlik sigortalarında yararlanma sürelerini uzatıp yararlanma koşullarını esneteceğiz. Sosyal yardım bilgi sistemini geliştireceğiz. Sosyal yardım ile istihdam arasında bağlantı kuracağız.



- Temel mesleki becerileri geliştirme programı: Eğitim alanında tüm becerilerin geliştirmesini amaçlıyoruz. İş gücü piyasası ile doğru orantılı bir bağ kuracağız. Uygulamaları eğitimleri geliştireceğiz ve işgücü piyasası ile eğitimi arasında ilişki kuracağız. Odalar ve Borsalara daha fazla sorumluluk vereceğiz. Mesleki eğitimleri işgücü piyasalarının ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz. Mesleki liseleri yeni bir reform ile iş gücüne katkı sonunda geliştireceğiz. Fabrikaların mesleki okul yapmalarını teşvik edeceğiz. Ünişversitelerde 3 sömestr uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaracak rehberlik servislerini geliştireceğiz. Üniveristelerde İŞKUR faaliyetlerini yaygınlaştıracağız. Sanat ve spor faaliyetlerinde en az bir branşı eğitimin parçası haline getireceğiz.



- Nitelikli insan gücü için çekim merkezi: Buna beyin göcü de diyebiliriz. 28 Şubat ve 12 Eylül gibi darbe dönemlerinde yurtdışına kaçan iyi eğitim görmüş insanlar Türkiye'ye geriye dönüyor. Bizim burada bir çekim merkezi oluşturmamız gerekiyor. Bu program ile yerli ve yabancı niteliki insan gücü için ülkeyi çekim merkezi haline getireceğiz. İş piyasasında, ARGE alanlarında ihtiyaç duyulan insan gücünü belirleyeceğiz. Yurtdışında tanıtım faaliyetlerini arttıracağız. Türkiye'nin kültürel anlamda bağlı olduğu ülkeler ile AB ile geliştirdiğimiz çerçeve programlarını geliştireceğiz. Üniversitelerde yabancı öğrenci sayısını arttıracağız. Bu alanda teşvikler uygulayacağız. Nitelikli insan gücü için çalışma sürelerini uzatacağız ve Turkuaz kartı sistemi geliştireceğiz. Bu kart ile özellikle gelmelerini istediğimiz kişilerin Türkiye'ye gelişini temin edeceğiz. Araştırma süreçlerinde yabancı uzmanların çalışmasını destekleyeceğiz.



- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik dönüşüm programı: İnsanların hasta olmasını önleyeceğiz. İnsanları hasta yapmamanın yollarını bulmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarının yüzde 15'nin hastaneler ihtiyaç olmasın diye yaparsak hastanelerimizi küreselleştirip sağlıklı insanlarımızın gelen yabancıları ağırlamasını sağlarız. Koruyucu hekimlik çalışması ile insanların bilinçlendirilip daha sağlıklı nesiller sahibi olmak. Bu program ile tütün kullanımı alkol ve uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Sağlıklı beslenme kültürünü geliştireceğiz. Tarımsal işletmeler ile gıda işletmelerine yapılan denetimlerin sayısını arttıracağız. Etiket ve amabalajları tüketicileri yanıltmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Obezite ile mücadele edeceğiz.Bu çerçevede büyük kampanyalar yapacağız. Diyabetin erken teşhisini sağlayacağız. Ttün ve alkol bağımlılığın kurtulmak isteyenlere sağlanan destekleri geliştireceğiz. Bazı kanser türleri başta olmak üzere tarama faaliyetlerini arttıracağız. Bütün illeri kapsayan kanser sistemi geliştireceğiz. Yerel yönetimlerin yürüyüş yolu farkındalığını arttıracağız. Spor dostu okul programı geliştireceğiz.



- Yerelde kurumsal kapasitenin gelişitirilmesi programı: Yerel yönetimlerin proje üretme kapasitesini geliştireceğiz. Vatandaşın belediye memnuniyetlerini belirli aralıklarla ölçeçeğiz. Büyükşehir belediyelerinin akıllı kent programlarını geliştireceğiz. Büyükşehirlerde kırsal alanın ihmal edilmemesi için bütçelerinden belli oranda bu alanlara ayrılmasını titizlikle takip edeceğiz. Şehir bilincinin yerleşmesi için hertürlü çalışmaya yapacağız. Yöneticiler için sistematik programlar gerçekleştireceğiz. Proje bazlı destekler ile STK'ları geliştireceğiz.



- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı: Kentsel dönüşüm zorunlu bir ihtiyaçdır. Bu program ile Şehirlerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Mahalle kültürünün ilişki biçimini modern ve küresel hayata uyarlayacağımız yeni modeller bulmalıyız. İmar değişiklieri ile oluşan değer artışından kamunun pay almasını sağlayacağımız değişikler yapacağız. Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devrini sağlayacak gayrimenkul sertifikası geliştireceğiz. Sukuk gibi yeni finansal araçlar geliştireceğiz. Dönüşüm alanlarında uygulanacak asgari standartları belirleyeceğiz. Tarihimiz ve kültürümüz ile uyumlu kentsel dönüşüm çalışmaları geliştireceğiz. Çevre ve şehircilik Bakanlığında yeni bir yapı araştırma birimi kuracağız. Piyasa arz edilen uygunsuz yapı malzemelerin önüne geçeceğiz.



- Kalkınma için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi programı: Türkiye'nin kalkınma planını gözden geçireceğiz. Uzmanlık alanlarımızda bilgi ve tecrübe programları başlatacağız. Eğitimde uluslararası hareketlilik için işbirliği desteği sağlayacağız. Üniversitelerde uluslararası kalkınma programları oluşturacağız. Üniversitelerde uluslararası çalışma ofisleri kuracağız. Kamu kurumlarının dış ilişkiler birimini güçlendireceğiz. Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman sayısını arttıracağız. Yurtdışı misyonlarını tekrar gözden geçireceğiz.



- Kayıtdışılığın azaltılması programı: Kayıt dışıyı azaltmak bizim için stratejik bir hedeftir. kayıtdışının boyutunu ölçeceğiz. Vergilendirme kapasitesini ölçecek sistemler geliştireceğiz. Mükkelleflerin vergiye uyum göstermesini sağlayacağız. Satış bilgilerini anlık olarak takip edebilecek sistem geliştireceğiz. Gümrük kapılarını modernize edeceğiz. Göresel medyadan yararlanacağız. Vergi tahsilatını arttırmak için terminallar kuracağız.





Kıdem tazminatı





Kıdem tazminatı ile ilgili soru üzerine Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faruk çelik, soruna yönelik geliştirecek çözümün herkesi kapsayacağını belirterek söz konusu sorunu da seçime kadar çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını söyledi.





‘Konutta devlet katkısı’





Konutta verilecek yüzde 15'lik devlet desteği ile ilgili konuşan Başbakan Davutoğlu, bu çalışmanın ilk evi kapsayacağını belirtti. Davutoğlu, söz konusu hesaba yatırılan paranın 5 yıl sonra çekilmesi halinde yüzde 15 devlet katkısı sunulacağını söyledi. Davutoğlu, paranın erken çekilmesi halinde ise kademeli destek sisteminin uygulanacağını söyledi.





Merkez Bankası





Merkez Bankası bir takım verileri değerlendirip kararlarını açıkladığını söyleyen Davutoğlu, kendi kanaatlerini Merkez Bankası Başçı ile Davos'ta paylaştığını söyledi. Önemli olanın Türkiye'nin gelişimi için alınması gerekn kararın doğru zamanda alınması olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, son faiz indirimi kararının ve Başçı'nın dün yaptığı açıklamaların doğru bir adım olduğunu söyledi.