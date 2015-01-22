Davutoğlu: Yüce Divan oylamasında fire yok, şahsi kanaat var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM’de dört eski bakan Yüce Divan oylamasında AKP’nin fire vermesiyle ilgili olarak “Bu AK parti grubunun gücünü göstermiştir. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde yönlendirme yapmamışızdır. Burada fire söz konusu olmamıştır. Şahsi kanaatleri ile oy kullanmıştır arkadaşlarımız. Hiçbir kimsenin tereddüdü olmasın Ak Parti de temel konularda çelişki olmaz. Hiç kimse Ak Parti üzerinden spekülasyon hareketlerine girmesin” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında konuştu.

Davutoğlu’nun Davos’ta düzenlediği basın toplantısındaki sözleri özetle şöyle:

Erdem Başçı ile Davos'ta görüşmedim. Toplantıdan çıkarken merhabalaştık. Tabi ki de görüşeceğiz. Merkez Bankası böyle kritik dönemlerde aldığı kararlar ile öyle ya da böyle tartışılır. Biz de faizlerin daha fazla inmesini faydalı görürüz. Ben bu düşme trendinin devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bu düşüşün hızlı bir şekilde olacağına yönelik kanaatlerimiz var. Ben genel trendin olumlu olduğu kanaatindeyim. Türk ekonomisi ile ilgili görüşler olumlu yönde. Ben hem Davos'ta hem de İngiltere'de kimle konuştuysam aksi bir görüş belirtilmedi.

Somali saldırısı

Biraz önce büyükelçi ile görüştüm. Somali güvenlik riski bakımından riski yüksek bir bölge. Heyetimizi doğrudan hedef alıp almadığı konusunda incelemeler devam ediyor. Biz 2002'de Somali'ye daha zor şartlarda gittik bugün de gitmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da o yönde bir karar almıştır. Bizim ahlaki ve ekonomik alan kararımızdan dönmeyiz. Araştırmalar devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız da sağ salim gidip geri dönecektir.

Yüce Divan oylaması

Bu AK parti grubunun gücünü göstermiştir. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde yönlendirme yapmamışızdır. Burada fire söz konusu olmamıştır. Şahsi kanaatleri ile oy kullanmıştır arkadaşlarımız. Hiçbir kimsenin tereddüdü olmasın Ak Parti de temel konularda çelişki olmaz. Hiç kimse Ak Parti üzerinden spekülasyon hareketlerine girmesin.

Gülen cemaati okullarının kapanması

Bu çalışma yeni bir çalışma değil. Türkiye'nin tam çalışmalarını koordine edecek bir çalışma bu. Aynen Yunus Emre vakıfları gibi bir çalışma. Biz yurtdışındaki eğitim çalışmalarını tek çatı altına alıyoruz. Bu çalışmayı belli bir noktaya getirdik.