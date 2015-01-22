Başbakan Davutoğlu, Davos'ta konuşuyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Davos'ta "Borsa İstanbul" oturumunda konuşuyor.

Canlı takip:

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nunkonuşmasından satırbaşları şöyle;



İstanbul Dünya borsası için en uygun yer. Çok avantajlı bir konumumuz var. Ama tabi bunun yanı sıra çok istikrarlı bir siyasi yönetim de var. Son 12 yıl içinde temel yasaların bir çoğunu değiştirdik ve Türkiye'nin daha da yatırım yapılabilir hale getirdik.



Önceki yıllarla kıyaslandığında 10 kat daha gelişme kaydettik. Borsa İstanbul bunun çok güzel bir örneği. Borsa İstanbul 3 yıl içinde 30 sıra birden yükseldi. İnanıyorum ki çok yakında dünyadaki ilk 10 borsa içerisinde yer alacak.