Başbakan Davutoğlu, BM'de konuştu: Artık 'G Hepimiz' olarak...

"BM Dünya İnsani Zirvesi" konusundaki yüksek düzeyli etkinliğe katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin yaptığı G-7 ve G-20 zirvelerine atfen, "Artık 'G hepimiz' olarak Aylan Kürdi'nin örneklerinin yaşanmaması için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Davutoğlu, BM Genel Kurulu üyesi ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Verdiğimiz karşılığın güçlendirilmesi gerekiyor. İnsani yardımın güçlendirilmesi kalkınma araçlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Böyle krizlerin insani olduğunu da unutmamız gerekiyor. Aslında hem insani hem de kalkınma programlarını entegre ettiğimiz bir çalışma ortaya koymalıyız.

Altyapıya ve üst yapıya yatırım yapılmalı kalkınma konusunda önemli adımlar atılmalı. Sadece mültecilerin sayı olarak görülmemeli, onlar insanlar savaştan kaçıyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Demokrasi gibi, insan hakları gibi değerlere sahip çıkmalıyız. Mevcut dönemdeki en büyük kriz Suriye'de yaşanıyor.

Mülteciler arasında çocuklar da var. Onların eğitimi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de kamplarda çok sayıda bebek de var. Onlar Suriye'deki evlerini hiç göremediler. Hayatlarına nasıl devam edeceklerini de bilmiyorlar. Türkiye'deki bazı kentlerde daha fazla Suriyeli var. Kilis'in neredeyse yüzde 84'ü Suriyeli. Nasıl bir ekonomik sorunla yüzleştiğimizi görmeniz gerekiyor. Türkiye'nin şu ana kadar harcadığı para 8 milyar dolara çıkmıştır. Başka ülkelerden de yardım görmeden bunu gerçekleştiyoruz. Suriye'deki kriz konusunda BM'nin de sorumluluğu var.

Artık 'G hepimiz' olarak Aylan Kürdi'nin örneklerinin yaşanmaması için birlikte çalışmalıyız.