Davutoğlu: HDP, Alevilere Diyanet’le ilgili vaatlerde bulunuyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin "Zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri'nin kaldırılacağına" yönelik açıklamalasını eleştirerek, "HDP Alevi vatandaşlarımızı memnun edebilmek için Diyanet'le ilgili vaatlerde bulunuyorlar. Biz ise 78 milyon kardeşimizi bir ve beraber kılmak için yola çıktık" dedi.

Kars'ta yaptığı mitingte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhalatmayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te de bazı vatandaşların yuhalamasının önünü geçerek "Hayır, yok yuhalamayın" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Bitlis mitinginde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Bitlis'in her köşesine selam olsun.

Biz 7 Haziran'a yürürken Türkiye'nin heyerini dolaşıyoruz. 22. mitingimizi de burada yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bitlis'in her taşında bir ilim,irfan, adap ve haya dersi vardır. Biraz önce kanaat önderleri ile buluştuğumuzda öyle bir söz söylediki; 'Eskiden bizi karakola çağırırlardı, şimdi bizi Başbakan çağırıyor' işte aradaki fark bu. Biz Bitlis'e gelir, dua isteriz. Yanımızda mısın Bitlis?

‘CHP ve HDP ikiz kardeş haline geldi’

Bizim tarihimiz belli, referans noktamız belli. Ancak Türkiye'de öyle yanlış işler yapıldı ki, bu milletin aziz fertleri değişik etnik ve mezheplerin içine sokulmak istendi. Milletin arasında nifak tohumları ekmeye çalışanlar var. Bakın CHP ve HDP ikiz kardeş haline geldi. İkisi birden Diyanet'e ve imam hatipe karşı çıkıyor. CHP döneminde tek parti döneminde bu toprakların öz evlatlarının dilleri,kültürleri yok sayıldı. 12 Eylül'de bu takip edildi. Biz bunların hepsini tarihin çöplüğüne attık.

‘HDP, alevilere Diyanet’le ilgili vaatlerde bulunuyor’

HDP, alevi vatandaşlarımızı memnun edebilmek için Diyanet'le ilgili vaatlerde bulunuyorlar. Biz ise 78 milyon kardeşimizi bir ve beraber kılmak için yola çıktık. Bizim için heryerde her zaman insan onuru esastır. Bir taraftan Türkiye'de o tarihi bağları koparmaya çalışırken bu zihniyet, diğer taraftan da eşbaşkan sistemiyle AK Parti'yi zayıflatmaya çalışıyor. Biz AK Parti iktidarları 2002'den bu yana bütün bu tuzaklara karşı meydan okuduk. Olağanüstü hali kaldırdık. Kürtçe harfleri yasaklayan bir anlayış vardı, hepsini kaldırdık.

'Hiçbir vatandaşımıza ayrımcılık yapmayız’

Hiçbir vatandaşımıza ayrımcılık yapmayız, yapılmasına da izin vermeyiz. Başörtüsü yasağını kim kaldırdı, özgürlükleri kim getirdi? Türkiye'de özgürlüklerin, demokrasinin tek adresi AK Parti'dir. Türkiye'nin bütününde aziz vatandaşlarımızla buluşabilen tek parti AK Parti'dir. CHP ve HDP ruh ikizi olmuştur. Artık onlara "CHDP" diyebiliriz. 'Allah Kürtçe biliyor mu' diye bir soru sorulabilir mi? Tek parti döneminde Allah Türkçe bilmiyor mu diyen ile, Allah Kürtçe bilmiyor mu diyen aynı zihniyettir.

‘Papa ne diyorsa bunlar aynısını söylüyorlar’

Bitlis Ermeni zulmünden çok çekti. HDP eşbaşkanı gidiyor yurtdışında Bitlis'i Ermenistan hartiasının dahil olduğu haritalar önünde konuşuyor. Dedelerimizin soykırım yaptığı iddialarına destek verenlere bu topraklarda oy verecek misiniz? Papa ne diyorsa bunlar aynısını söylüyor. Ermeni diasporası ne söylüyorsa bunlar aynısını söylüyor. Türkiye'ye karşı kurulmak istenen kıskaca karşı hep birlikte duracağız.

‘Beklediler ki çözüm süreci...’

Beklediler ki çözüm süreci aksamaya uğrasın ne olursa olsun çözüm süreci kararlılıkla nihai sonuca erecek. Birlikte kıyamete kadar kardeşçe yürümeye var mısınız? AK Parti'ye destek vermeye var mısınız?

Bitlis'e havaalanı müjdesi

Üniversiteyi Bitlis'e kim kurdu? Bitlis ilim diyarı olmaya devam edecek. Bitlis'e çok müjdemiz var çok. Bitlis'te organize sanayi bölgesini biz kurduk. Bir de yanına lojistik merkez kuracağız. İnşaallah Bitlis'e havaalanının etüt çalışmalarına başlıyoruz. Bitlis'in hem havaalanı, hem karayolu, hem de demiryolu ile buluşturacağız. Tatvan'da hızlı feribot seferleri başlayacak. Marmara Denizi'nde ne varsa sizin deyişinizle Van Denizi'nde de aynı şey olacak.