Davutoğlu: Teröristin cenazesine giden o suça ortak olmuş olur

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara bombacısı Abdulbaki Sömer'in cenazesine katılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer üzerinden başlayan tartışmayı sürdürerek, "Meşakatli bir dönemde, kimi vekillerin teröristlerin cenazesine gitmesi hastalıklı bir ruh halidir. Bu tam bir aymazlıktır. Ankara'nın göbeğinde o kardeşlerimize saldırıp, 29 canımızı şehit eden bu teröristin cenazesine giden o suça ortak olmuş olur. Hiçbir sistem böyle şımarıklığa, aymazlığa göz yummaz" dedi.

Davutoğlu, Bingö'de yeni kapalı spor salonunda toplu açılış töreninde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Yolumuz, yoldaşlığımız, beraberliğimiz edebi olsun inşallah. Bütün Bingöl'lü milletvekillerimize ve siyasetçilerimize de teşekkür ediyorum. Biz Bingöl'le gurur duyuyoruz. Her zaman yanımızda oldunuz, en son 1 Kasım seçimlerinde oylarımızı en çok arttırdığımız 3. il oldunuz. Bunun için teşekkür ediyorum.

Yolumuz, yoldaşlığımız, beraberliğimiz edebi olsun inşallah. Bütün Bingöl'lü milletvekillerimize ve siyasetçilerimize de teşekkür ediyorum. Biz Bingöl'le gurur duyuyoruz. Her zaman yanımızda oldunuz, en son 1 Kasım seçimlerinde oylarımızı en çok arttırdığımız 3. il oldunuz. Bunun için teşekkür ediyorum.

Sevgili Bingöllüler sizleri yürekten seviyorum. Seçimlerden önce buraya geldiğimde sizlere verdiğim sözleri tutmanın bahtiyarlığıyla buradayım. İllerimize yönelik verdiğimiz sözleri de tek tek tutuyoruz. İşte bu yüzden bugün buradayız. Dün Meclisimizde milletimizleydik bugün de Bingöl'de milletimizleyiz. İnşallah önümüzdeki 4 yıl boyunca nice vesilelerle sizlerle hep buluşacağız.

Neredeyse 83 trilyonluk bir yatırım bugün hizmetinize giriyor, hayırlı uğurlu olsun. Birileri yıkmak için yola çıkar biz ise yapmak için yola çıkarız. Bizim meselemiz Türkiye'nin daha istikrarlı, milletimizin daha huzurlu olmasıdır. Biz işte bu amaçla yola düştük. Türkiye'ye kazandırdığımız eserlerle gurur duyuyoruz. Türkiye parlayacak, dünyanın yükselen gücü olmaya devam edecek. Ne Türkiye'nin yürüyüşünü durdurabilirler, ne Bingöl'ün kalkınmasını engelleyebilirler.

Şehirlerimiz bizim dönemimizde birbirine bağlandı. Adalet sadece hukukun konusu değildir, adalet her alanda o ulvi duyguyu kaybetmemektir. Başarımızın sırrı da buradadır. Bizim adalet ve kalkınma anlayışımız buradan yola çıkıyor. Bir elimiz Karadeniz sahil yolunda bir elimiz Akdeniz sahil yolunda. Bingöl yolların, gönüllerin, kalplerin birleştiği şehir.

Gündemimizde eğitim ve sağlık yatırımları da var. Yaşı uygun olan vatandaşlarımız hatırlarlar. Eski Türkiye'de bir inşa ve yarım bırakılmıştı ve biz tamamladık. AK Parti yarım kalan işleri tamamlayan, yarım kalan gönülleri birleştiren partidir. Türkiye eskisiyle kıyaslanamayacak seviyededir.

Bizim yüce hedeflerimiz varken, şu muhalefetin haline bakın. Dün Meclis'te ne hale düştüklerini gördünüz. Biz ülkemizin her yerine gideceğiz, ama diğer partiler bir ilde varlar, diğerinde yoklar. Biz ise her şehirde varız. Çünkü biz 78 milyonun kalbinde, zihninde varız.

Onların ufukları dar küçük küçük düşünüyorlar, kelime hazineleri zayıf dillerinde hakaretten başka bir şey yok, daha önemlisi gönüllerinde millet sevgisi yok. CHP'si de, MHP'si de, HDP'si de böyle. Tek parti zihniyetine sahip CHP diğerlerine laf etmedi, MHP diğerlerine laf etmedi, terör örgütü sözcüsü parti HDP diğerlerine laf etmedi. Hepsi bize laf etti, hodrimeydan. Biz buradayız, güneydeyiz, kuzeydeyiz, doğudayız, batıdayız. Çünkü Kürt, Zaza, Türk yiğitler de bizimle.

Millet 1 Kasım'da ayağa kalktı, her zaman da ayakta. 1 Kasım'da Doğu ve Güneydoğu'da altın gibi oyumuzu artıran Bingöl'e teşekkür ediyoruz. Sizler ayaktayken bizler de ayaktayız. Ne kadar milletvekili çıkarırsanız, bizler sizin her zaman gönüllü milletvekilininiz.

Partisinden pek çok isim teröristlerin kadrolu yasçısı oldu. Kirli ittifakın göbeğindeler. Ellerini tetikten çekmeyenler hiç iflah olmayacak. Onlar kimlerle ittifak yaparsa yapsın, biz 78 milyonla yürümeye devam ediyoruz. Şimdi tehdit ediyorlarmış. Daha önce Cizre, Sur'da bu terörü başlattık, baharda diğer illere yayacaklarmış. Yazın da kışında baharda da güzde de bizi kimse korkutamaz. Her zaman buradayım. Biz baharın, şafağın sözcüsüyüz. Onlar karanlık gecelerin sözcüleri, piyonları. Onlar sırtlarını Moskova'ya dayayan Stalinist anlayışla yürüyen, bizler ise Alparslan, Selahattin'le yürüyoruz. Onlar sevdikleriyle, biz sevdiklerimizle haşrolacağız. Biz Bingöllülerle haşrolmaya hazırız.

"Onlar kanlı taraf olmayı seçti"

Biz hep çözüm odaklı olduk. STK'lara, aydınlara, akademi dünyasına fikrinizi söyleyin dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği süreç demokrasi anlayışımızın gereği idi. Bu nedenle her türlü talebin demokratik bir atmosferde söyleyebileceği bir ortam sağladık. En baştan itibaren çözüm sürecinin yerli ve milli bir proje olduğunu söyledik. Bu süreçte şiddetin ve silahın tasfiye edilmesini amaç olarak benimsedik. Bu amaçla attığımız adımların samimiyetini kimse soyutlayamaz. Bizim iyi niyetli adımlarımızı birileri samimi bulmadı. En alçakça yönetemleri kullanmaktan kaçınmayanları gördük. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden oluşumlar yeniden harekete geçti. Yanıbaşımızda Esed rejimi ile işbirliği halinde kanlı taraf olmayı seçtiler. Huzura kastettiler. Çözüm sürecinin durmasının tek sorumlusu silahların gölgesine saklanmaktan vazgeçmeyenlerdir. Şehirlerimizi silah deposu haline getirenlerin omuzlarındadır vebal.

"Vekillerin terörist cenazesine gitmesi hastalıklı bir ruh halidir"

Meşakatli bir dönemde, kimi vekillerin teröristlerin cenazesine gitmesi hastalıklı bir ruh halidir. Bu tam bir aymazlıktır. Ankara'nın göbeğinde o kardeşlerimize saldırıp, 29 canımızı şehit eden bu teröristin cenazesine giden o suça ortak olmuş olur. Hiçbir sistem böyle şımarıklığa, aymazlığa göz yummaz.