Davutoğlu: Saldırı öncesi iki kişi gözaltına alınmıştı, bombacı ya sızdı ya da grup içinde biri

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suruç katliamına ilişkin olarak, "Saldırı öncesi iki kişi gözaltına alınmıştı. Anlaşılan o ki, ya bir sızma, ya grup içinde söz konusu olan kimliği teşhis edilemeyen şahıs tarafından canlı bomba olmak suretiyle bu katliam gerçekleştiriliyor" dedi. Davutoğlu, "Saldırganın kimliğini tespit etme konusunda ciddi bir mesafe kaydedildiğini ve IŞİD bağlantısı olmasının kuvvetli olduğunu" açıkladı.

Davutoğlu, Şanlıurfa'da patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Suruç’ta basın açıklaması yapan bir gruba karşı yapılan saldırıda şu ana kadar 32 vatadaşımzıı kaybettik. 29 vatandaşımız hastanelerde. Hastanelerimizden birini ve 5 hastamızı ziyaret ettik. Valilikte biraz önce ilgili arkadaşlarımızdan, bakanlarımızdan, valimizden, jandarma komutanımızdan, çok detaylı bir brifing aldım. Bu büyük bir acıdır ve bütün türkiye’yi kenetlemesi gereken ortak hissiyatla davranmamız gereken çok acı bir olayla karşı karşıyayız.

'Diyarbakır saldırısı'

2007’de Ulus’ta, 2008 ocağında diyarbakır’da, 2008 temmuz’unda güngören’de, çok sayıda vatandaşımızın vefatıyla sona eren canlı bomba saldırılarını hafızalarımızda tutuyoruz. Yine reyhanlı saldırısı, Diyarbakır saldırısı farklı örgütler tarafından yapılmış olsa da milletimizin bütünlüğüne yapılmıştır.

'Suriye bağlantılı '

El Kaide’nin PKK’nın DEAŞ’ın veya Suriye bağlantılı grupların Reyhanlı’da yaptığı saldırılar aynı insanlık dışı zihniyetin gerçekleştirdiği saldırılardır. Dünkü saldırıda vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Bütün hastane yetkililerine, sağlık bakanlığı yetkililerine talimat verdik. Bir hastamız yoğun bakımda, acil durumda olduğu için süratle helikopter ambulansla nakli için talimat verdik.



Bu insani boyut vatandaşlık bağlamındaki ortak kader boyutu söz konusu olduğunda bütün diğer konular ikinci noktaya gelir. İkinci boyutu ise tabi ki bunun idari hukuki soruşturmasıdır. Derinlemesine bu soruşturma sürdürülüyor. Bu grup suruç’a yaklaşırken gerekli aramalar yapılıyor. Bu bilgileri aldık. Belediye iki kişi orada da gözaltına alınıyor, arananlar listesinde olmaları hasebiyle. Daha sonra kültür merkezine, 1 20’lik bir duvar üzerinde de demirlerle korunaklı bir yer. Oraya intikal ettirildiğinde de gelen talep üzerine, ikinci bir arama yapılmıyor.

'Ya sızma ya da...'

Anlaşılan o ki, ya bir sızma, ya grup içinde söz konusu olan kimliği teşhis edilemeyen şahıs tarafından canlı bomba olmak suretiyle bu katliam gerçekleştiriliyor. Şahsın tespiti konusunda ciddi mesafe alındı. Bu şahsın sadece türkiye içinde dışında ne kadar bağlantı varsa ortaya çıkarmak için yoğun çaba içinde. Şüpheli konusunda önemli aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Kimler bundan sorumluysa gereken her şey yapılacaktır. İdari hukuki soruşturma irtibatları ortaya çıkarılacaktır. En ufak bir eksikliğe en ufak bir ihmale tahammül gösteremeyiz.

Üçüncü boyutu ise, insani boyut… Ülkemizin kaderini huzurunu ilgilendiren siyasi boyutudur. Bu saldırı Türkiye’ye yapılan saldırıdır. Kimse türkiye içinde bir grubun diğer gruba saldırısı gibi değerlendirmemelidir. Bu bağlamda da yapmış olduğum çağrıyı tekrarlıyorum, dört parti genel başkanları olarak terörün her türüne karşı ortak vatandaşlık bilinciyle tavır almamız gereken günlerdeyiz. Kimse siyasi istismara yönelmemelidir. Siyasi istismar sadece halkımızı rencide etmekle kalmaz, ülkemizin geleceğini de tehdit altına alır. Terör şiddet söz konusu olduğunda hepimiz ortak bir anlayışla buluşmalıyız.

Geçmişteki olayların failleri farklı olabilir, ama zihniyetleri aynıdır. Terör üzerinden siyasi rant sağlamadır, hedefleri ise Türkiye’dir. Biz her ne suretle olursa olsun, zarar gelebilecek bir şey karşısında alınması gereken tedbirleri almaya hazırız.

Türkiye ve Ak Parti iktidarları, hiçbir zaman hiçbir terör örgütüyle doğrudan yada dolaylı ilişki söz konusu olmadığı gibi, hiçbir terör örgütüne de müsamaha göstermemiştir.

Yarın bakanlar kurulunda, sınırımızda alınacak ek güvenlik önlemleriyle ilgili gerekli tedbirleri alacağız. Kimse Türkiye’yi töhmet altına alıcı ve halkımızı tahrik edici açıklamalarda bulunmamalıdır. Özellikle HDP’li yöneticilerin yaptıkları açıklamalara dikkat etmeleri önem taşır.

Biz bütün vatandaşlarımızı da teröre karşı nereden ve hangi kesimden gelirse gelsin, şiddet ve teröre karşı ortak tavır almaya bir kez daha çağırıyorum.

Bu olay sonrası ortaya çıkabilecek güvenlik sorunu dolayısıyla gereken her türlü tedbir alınacak.