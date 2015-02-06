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Başbakan Davutoğlu, attığı 'tweet'ler için Atilla Taş'a dava açtı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Atilla Taş'ı mahkemeye verdi. Taş'ın attığı 4 tweete ise yasak getirildi.

06 Şubat 2015 23:52

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Atilla Taş'ı mahkemeye verdi. Taş dava açılmasına attığı tweetlerle tepki gösterdi.

Atilla Taş'ın hükümetle ilgili sözleri yargıya taşınıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatları, Atilla Taş'tan şikayetçi oldu Ankara 2. ve 5. Sulh ceza mahkemelerine dava açtı.

Atilla Taş, mahkemeye verildiğini, Twitter hesabı üzerinden, "Ahmet Davutoğlu tarafından Ankara 2.ve 5. Sulh ceza mahkemesine verilmişim. 4 tweetime yasak getirmişler. Avukatlarımla görüştüm susturamazlar!" şeklinde duyurdu.

Atilla Taş daha sonra yasaklanan tweetlerini yayınladı.

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