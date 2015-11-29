Davutoğlu: Düşürülen Rus uçağında ölen pilotun cenazesi Rusya'ya teslim edilecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, düşürülen

Rus savaş uçağında hayatını kaybeden pilotun cenazesinin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Davutoğlu, Rus pilotun cenazesini Rusya'ya teslim edeceklerini belirtti. "Türk hava sahasının korunması TSK’nın görevidir" diyen Davutoğlu, "Bu görev yerine getirilirken son gelişmeden bağımsız olarak TSK’ya anganjman kuralları konusunda Başbakanlık tarafından direktif verildi.

Davutoğlu, dün Diyarbakır'da silahlı saldırıda öldürülen Tahir Elçi için "Allah’tan rahmet diliyorum. Bir olma, ortak bir tutum gösterme çabası içerisinde olmamızı diliyorum. Bu olayın üstünün örtülmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu olayın aydınlatılacağına dair ailesine söz verdim" dedi. "Ben suikast demedim, ne olursa olsun aydınlatılacak dedim" diyen Davutoğlu, "Sayın Elçi öldürülmüş olsun, ister çatışma arasında kaza ile hayatını kaybetmiş olsun aydınlatılacak derken teorik olarak bütün alternatifleri söylemek için belirttim" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Brüksel'de düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamlarından satır başları şöyle:

Avrupa bizim ortak kıtamız. Kalıcı istikrarın Avrupa ve çevresinde gerçekleşmesi bağlamında önem veriyoruz. Türkiye ve AB’nin ortak bir perspektif geliştirmiş olması dünya barışı açısından önem taşıyor.

NATO stot.. görüşme gerçekleştircez. Kritik süreçte, telefonla görüşmemize mütakip yüz yüze güvenlik sorunlarını ele alma imkanını bize verecek. Çünkü Türkiye-Suriye sınırı değil, Türkiye-NATO sınırıdır. Muhtemel gelişmeleri ele alacağız.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde kendilerine kapsamlı bir bilgi aktarma fırsatı bulacağız. Yarın akşam güven oylaması için ülkemize dönmüş olacağız. Bu vesile ile bir kez daha cenaze töreni başlamakta olan Tahir Elçi’ye ve şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir olma, ortak bir tutum gösterme çabası içerisinde olmamızı diliyorum.

Şimdi AB müzakere sürecini bilenler bilir; genelde son dakikaya kadar sürer. Birçok kez bu tecrübeyi yaşadık. Sonunda makul bir şekilde bir noktada buluşulur. Muhattabımız bir taraf değil, komisyonla müzakere ediyorsunuz, ayrıca onlar da 28 ülkeyle müzakere ediyorlar. Birçok boyutu var, Merkel ile evvelsi gün de görüştük, bütün konuları, sorunları müzakere metnine yansıtmama konusunda mutabık kaldı. Sayın Merkel’e teşekkür ediyorum.

Ortak hedefler konusunda işbirliği sergilendi. Hangi konularda hassas olduğumuz aşikar, bu hassasiyetleri gözeten bir anlaşma sağlandı. Önemli olan alınan neticelerdir, 11 yıl sonra Türkiye ilk defa AB zirvesi gerçekleşiyor. 64’üncü hükümetimizin kamuyouna verdiği en önemli mesajdır.

"Düşürülen Rus uçağında ölen pilotun cenazesi Türkiye'ye teslim edildi"

Suriye krizi bağlamında söylüyorum; bütün dünyanın bütün tarafların daha çok ikna olduğu bir süreç yaşamıştır. İnşallah çok hızlı gelişecek bir ivmenin işareti olarak değerlendirilmelidir.

Her şeyden önce; sınır ihlali esnasında hayatını kaybeden pilot dün gece geç vakit itibariyle tarafımıza teslim edildi. Gece Hatay’da bulunan Ortodoks din adamları tarafından kendi dini töreni yapıldı. Hatay Valisi ile konuştum, cenaze Rusya’ya teslim edilecek.

Bir kere daha söylemek isterim; bu hava sahası ihlali Türkiye’nin sadece kendi havasını korumak için yapmıştır. Hükümetimiz açısından bir görevdir bu. Rusya hedef değil burada, hangi uçak olmuş olsaydı aynı tavır sergilenirdi. Daha önce defalarca yapılan ihlaller sonrasında yapılan uyarılar göz önüne alınmış olsaydı bu yaşanmazdı. Sorumluluğu Türkiye’ye atmaya çalışmalar hukuksuzdur, komşuluk bağlarımız açısından da hoş değildir. Bir sorumlu aranacaksa Rusya’nın kendisini sorgulaması gerekir.

Ekonomiye girersek, karşılıklı çıkar ilişkisine dayanıyor ilişkimiz. Türkiye tek taraflı değil, Rusya’nın da ekonomik çıkarları var. Rusya yetkililerinin bütün bunları göz önüne alarak tutum sergilemesini beklemek en doğal hakkımız. Cuma günkü bakanlar toplantısında geniş bir askeri brifing verildi, her açıdan Rusya ilişkilerini masaya yatırdık. Mehmet Şimşek’in koordinasyonunda tedbirleri ele alacak şekilde komite oluşturuldu. Toplanıp çalışılacak.

"Türk hava sahasının korunması TSK’nın görevidir"

İlk amacımız iletişim kanallarını açık tutmak, ikincisi benzer gerilim yaşanmaması için Suriye operasyonları konusunda iletişim ve koordinasyon sağlamaktır. İki farklı koalisyon ülke grubunun yürüttüğü operasyonlar bu tür kazalara sebep verebilir. 50’ye yakın ülkenin içerisinde olduğu DAEŞ’E karşı yürütülen operasyon var. Rusya’nın DAEŞ’’e karşı yaptığını söylediği operasyon var. Sadece DAEŞ’E dönük eylem planı içerisinde bulunmak önem taşıyor. Türkiye’ye yeni mülteci akımları yaratacak sivilleri bombalamak, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiriyor. Sınır ihlali olmasaydı, uçak düşürülmesi de olmasaydı yine Rusya ile bunu konuşacaktır.

Türk hava sahasının korunması TSK’nın görevidir. Bu görev yerine getirilirken son gelişmeden bağımsız olarak TSK’ya anganjman kuralları başbakanlık direktifi verilir.

Nihai kertede Türkiye demokratik bir ülkededir; silahlı kuvvetler meşru hukuki bir tutum içerisinde aldığı talimatı yapmıştır. Bir ülkeye dönük bir talimat değil bu, kim hava sahasını ihlal ederse, bunu kimse arzu etmez. Türkiye hava sahası bütün vatandaşların izzetidir.

Bir kez daha taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Türkan hanımı aradığım zaman ifade ettim. Kayıp sadece avukat ve baroların değil Türkiye’nin kaybıdır. Her vatandaşın izzeti hepimizin ortak değeridir. Dün söylediğim gibi soruşturma devam ediyor. Şunun bilinmesi gerekir; hemen devleti suçlayan siyasilere dönük olarak; her olayda devlete katil demeye kalkarsanız, sayın Tahir Elçi hayatını kaybeder ortada hiçbir delil yokken devlete bu işi mal etmeye kalkarsanız, iki polisimizin canını yok sayarsanız, onlara dönük hiçbir şey söylemeden bir tutum takınırsanız hem ülkeye barış getirmez hem de siyasal anlamda bedeli olan tutumdur.

HDP’lilerden iki polisin şehit edilmesine dair bir şey duydunuz mu? Bizim için hayatını kaybeden herkes azizdir. Dün mecliste gördüğüm tablodan teesüf ediyorum, her olayı istismar ederek terör örgütünün sözlüğünü yapanlar bilsinler ki önce Elçi ailesine söylüyorum ki ne gerekiyorsa yapılacak.

"Ben suikast demedim, ne olursa olsun aydınlatılacak dedim"

Dün bilgiler aldık, gece boyu yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri dinledim. öncelikle bilmek lazım ki ilk saldırı yüz metre ötede iki polisimizi şehit eden teröristler tarafından yapıldı. Polis şehit olduktan sonra herhalde oradan ellerini kollarını sallayarak gitmelerine kimse izin vermez. Sayın tahir elçi de açıklama sonrası orada bulunuyor. Bütün bu acı olaylar hiç yaşanmayacaktı polise saldırı olmasaydı.

Bütün bunların sorumlusu terör olaylarını başlatan terör örgütüdür. Elçi’nin vefatıyla ilgili soruşturma yürütülüyor. Olayın aydınlatılmasını isteyenler şunu soralım: olayı aydınlatmak üzere giden savcı ekibine roketlerle kim saldırdı? Eğer birisi bu olayın örtülmesini istiyorsa bu terör örgütüdür. Son bilgi olarak sayın Elçi’nin cenazesinin yanında bulunan tabanca için polisimizi şehit eden teröristin elindeki tabanca olduğu tespit edilmiştir.

Bütün bu izlerin üzerinden gidilecek, mutlaka aydınlatılacak. Ben suikast demedim, ne olursa olsun aydınlatılacak dedim. Sayın Elçi öldürülmüş olsun, ister çatışma arasında kaza ile hayatını kaybetmiş olsun aydınlatılacak derken teorik olarak bütün alternatifleri söylemek için belirttim. Zaten olayın görüntüleri de açık şekilde koyuyor ki polise saldırı yapılmamış olsa bu olay yaşanmayacaktı. Olayın sorumlusu terör örgütüdür. Herkes tavrını açık olarak koymalıdır. Her türlü çalışmayı yapacağız ama teröre asla taviz vermeyeceğiz.