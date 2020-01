Davutoğlu: Reisin bütün emanetlerine sahip çıkacağız

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin eski genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a atfen "Reisin bütün emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

Partisinin grup toplantısında iç güvenlik yasa tasarısı geçerse sokağa çıkıp eylemcilerin önünde yürüyeceğini söyleyerek "Anayasa askıya alındı. Bu süreç hızlanırsa halkın direnme hakkı ortaya çıkar" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Davutoğlu, "Bu ülkede kaosa izin vermeyeceğiz. Sen ana muhalefet partisi misin? Ana paralel partisi misin?" diye sordu.

Davutoğlu, sözlerini "Ama ister Kılıçdaroğlu ister başkası olsun, yasa çıktıktan sonra kim eline molotof alırsa, kim maske takarsa gereği yapılır" şekline sürdürdü.

8 yıldır AKP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Aziz Babuşçu, görevi Selim Temurci'ye devretti. Aziz Babuşçu, 7 Haziran seçiminde milletvekili adayı olacak.

AKP İstanbul il kongresinde konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Reisin bütün emanetlerine sahip çıkacağız. İstanbul yüreğimizde hiç bitmeyen bir aşktır. İstanbul AK Parti'dir. AK Parti İstanbul'dur. İstanbul'u anlayan tarihi anlar. İstanbul gibi AK Parti'de tarihe mührünü vurmuştur. AK Parti İstanbul il başkanlığı görevi en ağır görevdir.

İstanbul'un 7 ilçesine benzer AK Parti'de. İşte onlar nedir? Birlik, özgürlük, güvenlik, adalet, kudret, izzet ve adalettir. Biz birlik siyasetinin takipçileriyiz.

Birlik siyasetinin en önemli parçası çözüm sürecidir. Çözüm süreci için söz verdik. Bu topraklarda etnik siyaset yapılmayacak. Kimse bu ülkeyi bölme faaliyetini asla bulamayacak. Tek bir milletin ferdi olduğunu unutmayacak.

Sütçü imamın torunları üniversite kapılarından alınmıyordu. Bu zulmü ortadan kaldırdık. Öncelikli hedefimiz özgürlükçü bir anayasa getirmek.

Çözüm süreci mutlaka başarıya ulaşması gereken projemiz. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bir daha kimse bu ülkeyi bölecek şekilde faaliyet yapamayacak. Alevi-Sünni ayrımı yapılamayacak. Kürt, Türk, Çerkez demeyecek. Allah bizimle millet bizimle İstanbul bizimle. İstanbul yeni bir destan yazmaya hazır mısın? Dimdik durmaya hazır mısın? İnşallah 7 Haziran'da yüzde 60 demeye hazır mısın? İstanbul'da birlik varsa Türkiye'nin her yerinde vardır.

Başörtülüler üniversite kapılarında hakarete maruz kalıyorlardı, İmam Hatip liselerine ikinci sınıf muamelesi yapılıyordu. Gayrimüslim azınlıklar iç tehdit algılanıyordu ama AK Parti geldi ve insan onuru önemlidir dedi. Başörtü yasağını, katsayı zulmünü kim kaldırdı? Her türlü zulme önce İstanbul önce AK Parti direndi. 12 yıl içinde demokrasileşme paketleriyle büyük devrimlere imza attık.

Ne çapulculara, ne paralel

çeteye, ne vandallara…

Gezi provokasyonlarıyla, 17-25 Aralık kumpaslarıyla, 6-7 Ekim Kobani olaylarıyla kaos ortamı oluşturmak istediler. Bu provokasyonlara karşı AK Parti kadroları dimdik durdu. Ne çapulculara, ne paralel çeteye, ne de vandallara meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

Ana paralel partisi misin?

Biz milletimizle halayda beraberiz, onlarda Paralel çeteyle her türlü tuzakta beraberler. Öyle bir tuzakla karşı karşıyayız ki 7 Haziran seçimlerine giderken bütün milletimizin teyakkuzda olması lazım. Kılıçdaroğlu İç güvenlik paketine direnin derken aynı saatlerde ABD'de New York Times'ta paralel çetenin makalesi yayınlandı. Bir kampanya başlatıyorlar, Türkiye'de CHP, MHP ve HDP'ye mesaj yolluyor. AK Parti'den kurtulmak istiyorsanız, bizimle işbirliği yapın diyor. Kılıçdaroğlu da ona cevap veriyor. Her türlü provokasyonu yaparız diyor. Bu ülkede kaosa izin vermeyeceğiz. Sen ana muhalefet partisi misin? Ana paralel partisi misin?

Kılıçdaroğlu da olsa gereği yapılır

Ama ister Kılıçdaroğlu ister başkası olsun, yasa çıktıktan sonra kim eline molotof alırsa, kim maske takarsa gereği yapılır.

Şundan emin olup evinizde huzur içinde uyuyun. Hiçbir şekilde bu ülkede kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Kaos tacirlerine boyun eğmeyeceğiz.

MHP'de 6-7 Ekim olaylarında döndü bize dedi ki neden el koymuyorsunuz. Bahçeli'ye diyoruz ki adın Devlet ama neden vandallarla işbirliği yapıp İç güvenlik partisine karşı çıkıyorsun?