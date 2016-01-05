Başbakan açıkladı: Kamu kurumlarında Cuma namazına özel mesai düzeni hazırlandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cuma günü için kamu kurumlarına özel bir taslak hazırladıklarını belirterek, "Cuma günleri mesai saatinin ibadet özgürlüğümüzü etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi için taslak hazırladık. Ama mesaiden de hiçbir kayıp yaşanmayacak. Allah hayırlı mübarek etsin. Cuma namazlarında edilen duaları da kabul bulsun" açıklaması yaptı.

Davutoğlu, net 1300 liraya çıkarılan asgari ücrette işverene yüklenen maliyete ilişkin olarak, "İşverene ek maliyetin 115 lirasını hazineden karşılayacağız" dedi.

AKP grup toplantısında partililere seslenen Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Seçim öncesinde yeni dönem için planımızı yapıp milletimizle paylaşmıştık. 64. Hükümet milletimizin istikrar arzusunun sonucu görev başındadır. 2002'den beri nasıl hizmet ettiysek bugün de aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye'nin hiçbir çözülemeyecek meselesi yok. AK Parti bu sorunları çözmeye taliptir. Seçim öncesi milletimize ne söz verdiysek yerine getirmek için hepsini bir takvime bağladık. Asgari ücreti milletimize söz verdiğimiz gibi net 1300 TL'ye yükselttik. İşverene ek maliyetin 115 lirasını hazineden karşılayacağız. 2015'in son gününde çiftçimize yeni yıl müjdesi olarak gübre ve yemde KDV'yi yüzde 1'e düşürdük.

"Kamu kurumlarında Cuma namazına

özel mesai düzeni hazırlandı"

2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ilave bir derece verdik. Cuma günleri hem mesai tam olarak yapılacak, hem de isteyen rahat bir şekilde cuma namazını eda edebilecek. Yapıcı katkı vermeye hazır olan her parti ve kesimle işbirliği yapacağız."