Davutoğlu: 10 Mart, Deniz Gezmiş'in idamının oylandığı, Erbakan'ın hapis cezası aldığı acı bir gündür

10 Mart’ın 1972’de TBMM’de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için idam kararının görüşülmesinin, ve 1994’te Necmettin Erbakan’a Bingöl’de yaptığı konuşma nedeniyle 1 yıl hapis cezası verilmesinin yıldönümü olduğunu hatırlatan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bugün 10 Mart. İki demokrasi acı hatırasını bir kez daha hatırlatıyorum 10 Mart Deniz Gezmiş ve arkadaşları için oylama yapıldı ve yine bir 10 Mart'ta rahmetli Necmettin Erbakan bir yıl hapse mahkum edildi” dedi.

Başbakan Davutoğlu, AKP grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun zihniyetini gösteren ifadeler duyduk onun ağzından. ‘Demokrasi, insan hakları vatandaşımızın ilgisini çekmiyor.’ Ey Kılıçdaroğlu, demokrasi senin ağzına yakışır mı? Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin kargasıdır. Ey Kılıçdaroğlu, senin ağzına demokrasi sözü yakışmaz.

'Garantisi de hamisi de AK Parti’dir'

HDP de demokrasiye darbe vuruyor. Sayın Demirtaş işte bir başka karga daha. Sizin de ağzınıza demokrasi yakışmıyor. Demokrasinin bu ülkedeki garantisi de hamisi de AK Parti’dir, Ak Parti olacaktır. Şimdi ekonomi alanına da gireceğim ama bugün 10 Mart. İki demokrasi acı hatırasını 10 Mart 1972’de Deniz Gezmiş’in idam kararı onandı.

‘Kılıçdaroğlu’nun heybesinde...’

10 Mart 2000’de de mahkeme Necmettin Erbakan’ı hapse mahkum etti. İnşallah Türkiye bir daha böyle olaylarla anılmayacak. Demokrasi kargası dedim ya bu sefer de dolardaki dalgalanmalarla birlikte kriz akbabaları çıktı. Kılıçdaroğlu’nun heybesinde hiçbir şey olmadığı için bir kriz olur da bize bir şey düşer diye düşünüyor. Eğer siz kriz akbabasısıysanız biz de Anadolu aslanıyız.”

“Biz yurtdışında temaslarda bulunurken Türkiye’deki bazı çevrelerde dolardaki bu dalgalanmalardan istifade etmeye çalıştılar. New York’taki görüşmelerde ortaya koyulan en önemli husus Türkiye’nin istikrarına yapılan vurguydu. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, dünyanın en sağlan göstergeleri arasında. Bankacılık sektörümüz sapa sağlamdır.

‘Bu halk maluma 44 yıl da verir

ama meçhule 4 yıl bile vermez’

Hiç kimse kriz peşinde koşmasın. Biz hep vizyonla baktık. Kılıçdaroğlu, ‘bize 4 yıl verin, ne yapacağımızı görün’ diyor. Bu halk mağluma 44 yıl da verir ama meçhule 4 yıl bile vermez. Ne zaman bir ülke krizle karşı karşıya kalır? İhracatınız tek bir ülkeye bağlıysa korkun. Biz bunun önlemini aldık. Herhangi bir kriz işareti gördüğümüzde proaktif olarak daha o kriz gündeme düşmeden biz tedbirini alırız.

Önümüzdeki günlerde yeni istihdam paketi açıklayacağız. Sadece geçen yıl istihdama kattığımız kişi sayısı 1.4 milyon. Biz nüfus da artsın, gelir de artsın diyoruz. Nüfus arttıkça bu topraklar bereketlenir.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Başçı’dan brifing alacak’

Dolayısıyla ekonomik göstergeler üzerinden kimse bir hevese kapılmasın. Ekonomimiz emin ellerdedir. Biz Ak Parti olarak bir koalisyon hükümeti değiliz. Krizler için önlemimizi alıyoruz. O bakımdan ekonomide koordinasyon noktasında da hükümet ile merkez bankası arasında da kimse bir kriz haberi beklemesin. Kriz döneminde süreç yönetimi gerekir. Biz küresel ekonominin bu kriz döneminde süreç yönetimini devreye soktuk. Buradan özellikle de spekülatörlerle sesleniyorum. Hiçbir yanlış hesap yapmayın. Gereken tedbiri alır ve uygularız. Ne gerekirse bundan sonra da tam bir koordinasyon içinde gereken adımlar atılır. Cumhurbaşkanı yarın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’dan brifing alacak.

‘Dünyanın en güzel şehirleri GAP bölgesindedir’

“Demokrasi ile ekonomiyi ayrı tutmak mümkün değildir. Kılıçdaroğlu’nun yanıldığı şey bu. Demokrasi ve ekonomi birlikte yürür. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınmanın olmadığı yerde de sağlam bir demokrasiden bahsedilemez. Tabii Kılıçdaroğlu’nun zihni hep parçalı olduğu için, olaylara bütünlüklü bakamadığı için bu noktayı ihmal etmektedir. 6-7 Ekim olaylarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yatırımları engellemek istediler. GAP sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük kalkınma projelerinden biridir. GAP sadece Güneydoğu’nun değil, Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun kaderini değiştirecek bir projedir. Dünyanın en güzel şehirleri GAP bölgesindedir.”

“New York ziyaretimden önce Portekiz’e bir ziyarette bulunduk. Bu vesileyle Portekiz’de 1982’de ASALA tarafından şehit edilen diplomatımız Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay’ın Lizbon’daki anıt mezarlarını ziyaret ettim. Tüm şehitlerimize Allah’dan rahmet diliyorum. Bu vesileyle F-4 uçaklarımızda şehit olan pilotlarımıza da rahmet diliyorum. Bakanlar Kurulu toplantımızda kuvvet komutanlarıyla F-4 uçaklarını konuştuk. Her türlü tedbir alınacak. Kadına yönelik şiddet konusunda da her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz.”