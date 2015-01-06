Davutoğlu: Ekmeleddin İhsanoğlu tam bir darbe unsuruydu!

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu darbecilerle iş birliği yapıyor. 27 Mayıs'ta da 28 Şubat'ta da işbirliği içine girdiler. AKP demokrasiyi savunurken MHP ve CHP işbirliği içine girdiler. Çatı aday tam bir darbe unsuruydu. Biz 1 yıldır AKP'yi değil demorkasiyi savunduk. CHP bu dinleme yapanlara sahip çıktı. Bürokraside kadrolaşıp devleti ele geçirmeye çalışanlarla bir oldular" dedi.

Dört eski bakanın Soruşturma Komisyonu'nda AKP'li 9 vekilin oyuyla 'aklanmasını' değerlendiren Davutoğlu, "Şimdi herkesin bu rapora saygı duyması lazım. Yapılacak hiçbir müdahale hukuki değildir" diye konuştu.

Komisyon kararını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt veren Davutoğlu, "Sayın Bahçeli'ye hatırlatırız. Yolsuzluk dediği anda 2001 krizini hatırlarız. O krize doğru yaşanan hortumlamaları, yüzde 7 binlere çıkan faizleri hatırlatırız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Geçen yıl bu zamanlar birileri devlete operasyonla meşguldü. MİT TIR’larına operasyon yapıyorlardı. Bunların 3 hedefi vardı. Bir siyasi istikrarsızlık, iki ekonomik kriz, üç dünya kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak. Bu hedeflere ulaştılar mı hayır? Bunun hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur.

Siyasi istikrarı hedef aldılar. 12 yıllık en büyük başarımız siyasi istikrarı yakalamamızdır. Baktılar ki, bir başarı hikayesi var. Bu başarı sadece AKP'nin değil tüm İslam aleminin, Türk aleminin ve tüm mazlum milletlerin başarısıdır.

Karanlık odaklarla beraber iş birliği içine girenler dönemin Başbakan'ı diye yazdılar. Millet tarih sahnesinde varsa milletin temsilcisi de olacaktır. 30 Mart seçimlerinde ne yaptılar? AKP karşısında kim güçlüyse onu desteklediler. Milletimiz bunlara gerekli dersi verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gerekli cevabı aldılar. Siyaset planla olmaz. Siyaset ruhla olur, azimle olur milletle olur. Siyasi mühendisliğe soyunanlar yine hüsrana uğrayacaktır. Tüm oyunları milletimiz bozmuştur. Türk siyasi hayatında hiçbir kadro böyle bir mücadele içine girmemiştir. 30 Mart ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece Allah'a ve millete dayandık.

Sayın Bahçeli'ye hatırlatırız. Yolsuzluk dediği anda 2001 krizini hatırlarız. O krize doğru yaşanan hortumlamaları, yüzde 7 binlere çıkan faizleri hatırlatırız.

‘Uluslararası medya karalamak istedi’

Bunu 'one minute' kadar götürebilirsiniz ama son dört yılda uluslararası medyanın her türlü karalamasına maruz kaldık. Tek hedefleri vardı bir başarı hikayesini karalamak. Neden? Soğuk savaştan bu yana İslam dünyası hep bir kara dünya olarak nitelendirildi. Bir hikaye tüm bu algıyı bozdu. AKP'nin başarı hikayesi sürekli karalanan İslam dünyası mazlum milletlerin hepsinde bir ümit uyandırdı. Bu başarı hikayesini karalama çabası var. Bu bir yıl içinde iki iddia sürekli gündeme tutuldu: 1 - Otoriterleşme iddiası 2- Türkiye’nin teröre destek verdiği iddiası. Ortadoğu’daki gençler AKP'nin başarı hikayesini görerek yola çıktılar.

Biz biliyoruz ki, Somalili’nin kalbinde de AKP var, Filistin’de Suriye’de de kalplerinde ay yıldız var. Makedonya’da bana demişlerdi ki, ‘bize bayrak gönderir misiniz.’ Ben de dedim ki sadece bayrak değil isteyen herkese bayrakla beraber, Türkçe mealli Kuran-ı Kerim ve Türkçe sözlük de göndereceğiz.

Komisyon’un Yüce Divan kararı

Bu oyunlar bozduk biz. Ve bugün Türkiye demokratik istikrarını ispat etmiş ekonomik kalkınması sürdüren bir ülkedir. Bu imajı bozacak he türlü çalışmanın karşısındayız.

Komisyon kararı hangi yönde olmuş olsaydı dahi, geçen sene yaşadıklarımız ve 7 Şubat MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması, Gezi provokasyonu, 17-25 Aralık provokasyonları, Dışişleri’nin dinlenmesi bir darbe süreciydi bir vesayet kurma çabasıydı.

Çatı aday darbe unsuruydu

Kılıçdaroğlu darbecilerle iş birliği yapıyor. 27 Mayıs'ta da 28 Şubat'ta da işbirliği içine girdiler. AKP demokrasiyi savunurken MHP ve CHP işbirliği içine girdiler.

Çatı aday tam bir darbe unsuruydu. Biz 1 yıldır AKP'yi değil demorkasiyi savunduk. CHP bu dinleme yapanlara sahip çıktı. Bürokraside kadrolaşıp devleti ele geçirmeye çalışanlarla bir oldular.

2 ayda Şişli'yi çözemediler

Şişli'ye bakın. Eski başkan İstanbul'a aday oluyor. Hayri İnönü'ye protokol imzalatılıyor. Seçildikten sonra Sarıgül'ün oğlu koltuğa geçecek diyor. Sonra araya mafya giriyor.

2 ay oldu Şişli sorununu çözemediler. Bunların hiçbir zaman demokratik bir çalışması olmadı. Komisyonun aldığı kararın hukuki boyutu: Komisyon objektif bir şekilde olayı ele alır. Kendi iradeleriyle komisyon kuruldu. Komisyonu etkilemek bir suçtur. Biz komisyonu etkilemek için bir şey yapmadık. Herhangi bir telkinimiz olmadı.

Komisyon raporuna saygı duyun

Şimdi herkesin bu rapora saygı duyması lazım. Yapılacak hiçbir müdahale hukuki değildir. Biz AKP olarak siyasi olarak tüm adımları attık. Küçük hesaplar içine girenler AKP kadrolarını yönlendirmeye çalışıyorlar. AKP bir vicdan ve reform hareketidir. Hiçbir yardım almadan ekstra petrol ve doğalgaz bulmadan ekonomi bu hale geldiyse bu büyük başarıdır. Biz 12 yılda 3 'y' ile mücadele ettik. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk.

4. Murat alıntısı

Baştan itibaren yolsuzluklara karşı büyük bir mücadele ettik. Statükoya teslim olmadık. Bizim alacağımız kararları etkilemek isteyenlere 4. Murad'ın atfedilen sözlerle cevap veriyorum:

geçme namerd köprüsünden ko aparsın su seni, yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.

AK Parti birliğini bozmadı. Yoluna hep kendi tayin istediği şekilde devam etti. Milletimiz de bizi aslanlara yem etmedi. AK Parti vicdanın, yolsuzluklarla mücadelenin ta kendisidir.Hiç kimsenin küçük tilki hesaplarıyla bizi yolumuzdan şaşırtamaz. Yolumuza tek bir ruh üzerinden devam ederiz. AK Parti Sarıkamış'taki şehitlerin tecessüm etmiş halidir. AK Parti Arakan'da secdeye kapanıp dua eden Arakanlıdır. AK Parti Orhun Anıtları'nda buraya nasıl giderim diyen kardeşimizdir.