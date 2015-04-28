AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Biz 330 milletvekili çıkartırız. Kılıçdaroğlu 100'ü bulabilir mi?" diye sordu. Davutoğlu, "Fötr siyasetinden noter siyasetine geçtiler" dedi.

Davutoğlu, partisinin Artvin mitinginde halka hitap etti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- Artvin'i Kafkas'ın merkezi yapmak istedik. Gürcistan ile vize ve pasaportları kaldırdık. Artvin'in yolu Kafkas dağlarına açıldı.

- Artvinliler Kafkasya'ya barış çağrısı yapmaya var mısınız? Barış diyarı için çalışmaya var mısınız? Burası bir tarım, enerji, barış ve gönül şehridir.

- Kılıçdaroğlu diyor ki Bayırbucak'tan gelenleri Suriye'ye göndereceğiz. Bize sığınan kardeşlerimizi katil Esed'e teslim etmek bize yakışır mı? Biz mazlumlara bağrımızı açtık ve açmaya devam ediyoruz.

- Biz 330 milletvekili çıkartırız. Kılıçdaroğlu 100'ü bulabilir mi? Fötr siyasetinden noter siyasetine geçtiler.

- Can kurtaran Tüneli bu yıl bitiyor. Artvin'e Doğalgaz getirmek benim boynumun borcudur. Rize Artvin bölgesel havalimanını yapacağız.

- İki adayımız İsrafil Kışla ve Vedat Kibar' el ele bir kardeş gibi Ankara'ya göndermeye var mısın? Kardeşleri ayırmayın. 2-0 şimdiden müjdeliyoruz.