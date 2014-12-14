'Hizmet görüntüsü altında iktidara savaş ilan ederlerse iş değişir'

Türkiye Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın yanı sıra Samanyolu TV'de yayınlanan "Tek Türkiye" ve "Sungurlar" dizilerinin yönetmeni, yapımcıları ve senaristlerinin de gözaltına alındığı 14 Aralık operasyonunu konuşurken, Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin en mahrem toplantılarını dinleyenler Suriye'de yardıma giden TIR'ları durdurup şikayet edenler bunların hesabını sorulmayacağını mı zannediyorlardı. Otoriteye karşı çıkanlar İsrail'in otoritesini meşru görenler dönemin başbakanı diye dosya hazırlıyorlarsa milletin önünde hesap sorulacak" dedi.

Davutoğlu, "Biz can emanetini Allah’tan iktidar emanetini milletten aldık. Her ikisini de milletin ve Allah’ın takdiriyle iade ederiz. Bizim zamanımızda Türkiye demokratikleşti. Ancak Hizmet görüntüsü altında birileri eğer bürokrasiyi kontrol ederek iktidara savaş ilan ederse iş değişir. Bize tevdi edilen milli irade emanetini sonuna kadar savunmak boynumuzun borcudur. Bir başbakana dönemin başbakanı olarak dosya hazırlayanlar varsa hesap vereceklerdir" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bir daha bu milletin inanç ve örfüne kimse hakaret edemeyecek. 27 Nisan muhtırasına karşı çıkamadılar biz savunduk. Cumhurbaşkanı seçemez dediler biz seçtik. Hamdolsun ki Adıyaman'da bizden yanadır. Gezi olayları, 17 Aralık operasyonları oldu bu seferde hesap Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını engellemekti, ama engelleyemediler. Kılıçdaroğlu milli iradeye ipotek koymak isteyenlerin sözcüsü oldu. 17-25 Aralık komploları kuruldu ve bürokratik çete çeşitli bağlantıları ile milli irade ile yönetime gelen AK Parti ve genel başkanını iktidardan uzaklaştırmak istediler ve yanlarında kim vardı Kılıçdaroğlu vardı. Baktılar ki tek tek AK Parti'yi engelleyemeyecekler birleştiler millet kendi içinden gelene destek verdi.

AK Parti bütün fertleri ile omuz omuza yola çıktı. Onlardan önce Kılıçdaroğlu konuşuyor çünkü onların kültüründe vesayet var. Her şey açıklansın diyenler neden yaygara koparıyorlar. Devletin en mahrem toplantılarını dinleyenler Suriye'de yardıma giden TIR'ları durdurup şikayet edenler bunların hesabını sorulmayacağını mı zannediyorlardı. Otoriteye karşı çıkanlar İsrail'in otoritesini meşru görenler dönemin başbakanı diye dosya hazırlıyorlarsa milletin önünde hesap sorulacak. Bütün Mavi Marmara şehitlerini rahmetle anıyor ve Filistin'e selam gönderiyoruz.

Geçmişte Suriye'ye gönderdiği heyetleri unutan Kılıçdaroğlu, küçük Suriye’yi gösteriyor biz onun dediklerini yapmış olsaydık onlarca insan ölecekti Türkiye 2 milyon insana gönlünü açtı. Size bir kez daha teşekkür ediyorum 6-7 Ekim'de şiddete karşı durum bu topraklar kardeşlik toprakları dediniz.

Öyle bir gençlik var ki Adıyaman'da Gezi, 17 Aralık gibi olaylara prim vermedi. Kim ne derse desin Ebuzer'in yolcuları çözüm süreci kardeşlik bilinci ile başarıya ulaşılacak. Vandallar ve şiddet dili kullananların şiddet ve terörüne izin vermeyeceğiz.

Biz can emanetini Allah’tan iktidar emanetini milletten aldık. Her ikisini de milletin ve Allah’ın takdiriyle iade ederiz. Bizim zamanımızda Türkiye demokratikleşti. Ancak Hizmet görüntüsü altında birileri eğer bürokrasiyi kontrol ederek iktidara savaş ilan ederse iş değişir. Bize tevdi edilen milli irade emanetini sonuna kadar savunmak boynumuzun borcudur. Bir başbakana dönemin başbakanı olarak dosya hazırlayanlar varsa hesap vereceklerdir.