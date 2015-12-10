Öğretmen atamalarından cemevlerine statüye 64. hükümetin eylem planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nı açıkladı. Davutoğlu, asgari ücretin 3 ay içerisinde 1300 TL olacağını söyledi. Şubat ayında 30 bin öğretmen atamasının yapılacağını belirten Davutoğlu, lisans öğrencileri için verilen burs ve kredilerin 330 liradan 400 liraya çıkarıldığını söyledi. Davutoğlu, "Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Dünyanın her yerinde başımız dik, alnımız ak. Siyasetten muradımız insanlık onurunu yüceltmek ve yükseltmektir. Halkımızın bize verdiği güçle hizmetle taçlandıracağız. Daha adil, daha müreffeh bir Türkiye idealiyle geleceğe yürüyeceğiz. Eylem planımızı bu anlayışla sizlere sunuyoruz.

Bölgemiz çatışmalarla, krizlerle boğuşuyor. Tüm çabamıza rağmen ülkemiz çevremizdeki bu yangından etkileniyor. Bir yandan krize çözüm aramak, ülkemizi uzak tutmaya çalışırken, bir yandan sizlere verdiğimiz vaatleri yerine getirme kararlılığındayız. Bir yandan şeytan taşlayacağız, bir yandan tavaf etmeyi ihmal etmeyeceğiz.

Zamanı, saati durdurmadan, büyük krizleri yönetirken bile Türkiye’yi büyütmeye çalışıyoruz. Temel hedefimiz siyaset kurumunun daha çok güçlendiği, hak ve hürriyetlere herkesin daha kolay eriştiği güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Seçimden önce verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz.

Sizlerden verdiğimiz hangi sözü ne zaman gerçekleştirdiğimizi takip etmenizi istiyoruz. Verilen sözleri unutan bir siyaset anlayışımız olmadı, olmayacak. Tek amacımız milletimizin ve devletimizin birlikte güçlenmesidir.

Burs ve kredi miktarını 400 lira yaptık

Sadece bir hafta içinde yapacaklarımızı açıklıyorum. Bir, eylem planı için Bakanlar kurulu kararı çıkarıyoruz. İki, reform grubu kuruyoruz. Üç, gençlerimize kredi ve hibe nakdi desteğe başlayacağız. Dört, gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz krediyi başlatıyoruz. Beş, bir haftayı beklemeden, bugün imzaladığımız kararla lisans öğrencilerinin aldığı 330 liralık burs ve kredi miktarını 400 liraya çıkardığımızın müjdesini veriyorum. Çeyiz hesabı uygulamasını başlatarak, biriken paranın yüzde 20’si oranında destek vermeye başlıyoruz. Esnafımıza kredi desteğine başlıyoruz. Çiftçilere seraların modernizasyonu için faizsiz kredi uygulamasını başlatıyoruz. Bunlar hemen hayata geçireceğimiz düzenlemeler, çünkü yasal düzenleme gerekmiyor.

Üç ay içerisinde yapılacaklar:

Asgari ücret 1300 TL, 30 bin öğretmene atama

Asgari ücreti 1.300 liraya çıkartıyoruz. KOBİ'lerin üzerindeki yükü de azaltacağız. 65 yaş aylığı alan yaşlılarımız yanında yaşarsa yaşasın maaşlarında kesinti olmayacak. Şubat ayında 30 bin öğretmen atıyoruz.

Muhtar maaşı 1300 TL

Muhtar maaşını 1300 liraya çıkartıyoruz. Astsubay emeklilerinin bütün şikayetlerini gideriyoruz. Er ve erbaşların aylığını 100 lira artıyoruz. Önümüzdeki Şubat ayında 30 bin yeni öğretmenin atamasını yapıyoruz. Emeklilerimizi ve dar gelirle vatandaşlarımızı 250 lira taksitle konut sahibi yapmak üzere düğmeye basıyoruz.

250 lira taksitle ev

Emeklilerimizi ve dar gelirle vatandaşlarımızı 250 lira taksitle konut sahibi yapmak üzere düğmeye basıyoruz. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürenin kıdemde değerlendirilmesi için çalışma yapıyoruz. Çalışan kadınlara doğumda ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 3 ay, üçüncü çocukta 6 ay ücretsiz izin veriyoruz. Yoksul ailelere belirli ölçüde internet erişimi sağlayacağız. Çocuklara yönelik bilgisayar ve animasyon oyunlarının üretimi teşvik edilecek.

Gurbetçinin askerlik bedeli 6 bin Euro'dan

bin Euro'ya düşüyor

Gurbetteki vatandaşlarımızın askerlik bedelini 6 bin Euro'dan, bin Euro'ya düşürüyoruz.

İlk kez işe giren

her gencin 1 yıllık maaşı devletten

İlk kez işe giren her gencin 1 yıllık maaşını devlet verecek. Her gence bedelsiz internet veriyoruz. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz.

Sembolik kirayla fabrika

Sembolik bir kira bedeliyle girişimcilerimizi fabrika sahibi yapacağız. Allah’ın izniyle bu çalışmaları hayata geçirdiğimize hep beraber şahit olacaksınız.

Yemde ve gübrede KDV'i tamamen kaldırıyoruz. Genç çiftçilerimize 30 bin TL'lik karşılıksız kredi veriyoruz. Anahtar teslim fabrika modelini hayata geçiriyoruz. Elektronik kimlik kartını dağıtmaya başlayacağız.

Reform planı da hazırladık. 1,3,6 aylık ve 1 yıllık eylem planı taslağı hazırladık. Statüko, iktidarımızı rehin alamayacak. Dogmatik tabularla ve önyargılarla devlet yönetilmez.

Reform planı da hazırladık. 1,3,6 aylık ve 1 yıllık eylem planı taslağı hazırladık. Statüko, iktidarımızı rehin alamayacak. Dogmatik tabularla ve önyargılarla devlet yönetilmez. Adalet terazisinin şaşmasına asla izin vermeyeceğiz.

Cemevlerine hukuki statü

3 aylık reformları 3 ana paket altında toplayabiliriz.

Temel hak ve hürriyetler paketi;

Darbe dönemlerinden kalan mevzuattaki anti demokratik hükümler kaldırılacak. Cemevlerine hukuki statü tanınacak.



Kamu yönetimi ve şeffaflık paketi;

Siyasetin finansmanında şeffaflık sağlanacak. Kıdem tazminatında ilgili taraflarla görüşülerek gerekli çalışma başlatılacak.

6 ayda yapılacaklar

Vatandaşın adalete erişiminin hızlanması için gerekli adıları atacağız. Temyiz mahkemelerinin denetim yetkileri sınırlandırılacak. İstinaf mahkemeleri 6 ay içinde hayata geçirilecek. Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurulacak. Bilimsel özerkliği gelişmiş bir üniversite sistemi kurulacak. Özel mesleki ortaöğretim kurumları kurulacak. Gümrüklerde tek pencere sistemine geçilecek, işlemler kolaylaşacak. Binalarda enerji verimliliği desteklenecek. Yatırım destek ofislerinin kurumsal ve beşeri sistemleri geliştirelecek.

Bilim-Teknoloji Reform Paketi

Türkiye uzay ajansı kurulacak. Kredi garanti merkezi kurulacak. TURKUAZ KART sistemi kurulacak. Vasıflı yabancı işçiler bu sistemle Türkiye'de çalışacak.

Yeni seçim ve partiler kanunu çıkarılacak. Devlet sırrı kanunu çıkarılacak. Noterlik sistemini yapılandıracağız. Sivil Toplumun güçlenmesi için STK Kanunu çıkarıcağız. Kamu personel rejimi gerçekleştirilecek. İnsanların mahkemeye gelmeden meselelerini çözeceği yollar bulacağız. Uyuşturucuyla mücadele daha etkin hale getirilecek. Çocuk hakları hukuki bağlamda korunacak. Çocuk hakları korunacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Öğretmen akademisi kurulacak. Okul bazlı bütçe dönemine girilecek. Meslek Yüksek Okulları yeniden yapılandırılacak. Eğitim-istihdam bağlantısı daha sağlam bir temele dayanacak. Kamu ihale kanunu güncellenecek. Damga Vergi Kanunu yenilenecek.

Yeni anayasa başlığında başkanlık yok

Sadece bizim çözemeyeceğimiz bir mesele var, yeni anayasa. Bugünkü meclis tablosu AK Parti'nin tek başına bunu yapmasına izin vermiyor. Öyle bir anayasa çıkaralım ki, ana gibi bütün bir toplumu kucaklasın. Öyle bir anayasa yapalım ki, sayfalarına girdiğimizde kısıtlayıcı hükümlerle bizi sıkmasın. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Meseleyi kişiselleştirmeden, bütüm muhalefet liderlerine sesleniyorum, gelin hepimizin yüz karası olan, darbe döneminden kalan, 12 Eylül Anayasası'nı tarihe gömelim. Onun yerine çağdaş bir anayasa yapalım.İlk fırsatta muhalefet parti liderleriyle bir araya gelip, yeni anayasayı konuşmayı düşünüyorum. En geniş mutabakatı, yeni bir anayasa ile yapacağımıza inanıyorum. STK'ların da katkılarıyla yeni anayasayı hayata geçirmeyi umuyorum.

İnşallah anayasal değişiklik gerektiren meselelerde iktidar ve muhalefet birlikte hareket eder. Bir yüksek yargıda dağınıklığı giderelim, HSYK’yı yeniden yapılandıralım ki Hakimler ve Savcılar Kurulu kuralım. Üç üst düzey yargının belirlenmesinde parlamentonun payını artıralım. Dört, özel üniversitelerin yurt dışında kurulması ve yurt dışından gelip üniversite kurulmasını sağlayacak düzenlemeyi yapalım. Eylem planı ve reformların takibini bizzat yapmanızı istiyorum.