Davutoğlu: 35 yıldır uyuşuk geziyorum

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Darülaceze sakinleriyle biraraya geldiği iftar yemeğinde, ziyaret sırasında kısa boylu bir kadınla fotoğraf çektirmek için diz çöktü. Ardından emekli bir anestezi uzmanını kaldığı odada ziyaret eden Davutoğlu’nun, 'Sare Hanım kadın doğum uzmanı ama bana anestezi yaptı 35 yıl önce, o günden bugüne uyuşuk duruyorum' sözleri dikkat çekti.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Darülaceze sakinleriyle dün akşam iftarda bir araya geldi. Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Darülaceze’ye gelen Davutoğlu’na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti. Darülaceze sakinleriyle iftar sofrasında buluşan Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, “Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Sizlere hizmet etmek, sizlerin bu kurumda en iyi şekilde rahat etmenizi sağlamak için elimizden geleni yapmak biçim bizim için en büyük vazife, en şerefli görevdir. Hepimiz sizler nezdinde kendi annemizi, kendi babamızı görüyoruz. Ben hem annesini, hem babasını kaybetmiş bir evladınız olarak buraya gelip elinizi öptükten sonra eminim ki artık onlarca annem, onlarca babam var. Eminim arkamızdan bizlere dua etmeye devam edeceksiniz. Bu kapıdan giren herkes sizlerden aldığı bu irfan dersiyle sanki bir üniversiteyi bitirmiş, ders almış gibi burayı terk eder. Sizler yürüyen hayatsınız, yaşayan tecrübesiniz, bu şehrin manevi mimarlarısınız. Allah sizlere uzun versin, sizlere hizmet etmeyi hep bize nasip etsin” dedi.

Ardından bahçeye çıkan Davutoğlu, tavla oynayan yaşlı vatandaşların yanına geldi. Davutoğlu, tavla oynarken sigara içen Darülaceze sakinine, “Sigara zarar vermiyor mu?” diye sordu.

Ziyaret sırasında bazı Darülaceze sakinleri, Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu’na şiirler okudu. Yaşlı bir kadın ise Sare Davutoğlu’nu gösterip Başbakan Davutoğlu’na, “O kandırdı seni” dedi. Yaşlı kadının sözleri Davutoğlu’nu güldürdü. Başbakan Davutoğlu ise yaşlı kadına, “O kandırdı beni, peşimden koştu. Kandırdı beni, hala kandırıyor. Allah ayırmasın. Beni bir gün kandırdı, bir baktım ki nikah salonundayız. İyi ki kandırmış” dedi. Yaşlı kadın daha sonra Davutoğlu’na, “Bir defterde resmin var. Çok yaşlı çıkmışsın” dedi.

Yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu Darülaceze’den ayrıldı.Başbakan Ahmet Davutoğlu, Darülaceze sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret sırasında Başbakan Davutoğlu’nun, eşi Sare Davutoğlu’na yaptığı iltifatlar Darülaceze sakinlerini güldürdü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Darülaceze sakinleriyle dün akşam iftarda bir araya geldi. Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Darülaceze’ye gelen Davutoğlu’na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti. Darülaceze sakinleriyle iftar sofrasında buluşan Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, “Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Sizlere hizmet etmek, sizlerin bu kurumda en iyi şekilde rahat etmenizi sağlamak için elimizden geleni yapmak biçim bizim için en büyük vazife, en şerefli görevdir. Hepimiz sizler nezdinde kendi annemizi, kendi babamızı görüyoruz. Ben hem annesini, hem babasını kaybetmiş bir evladınız olarak buraya gelip elinizi öptükten sonra eminim ki artık onlarca annem, onlarca babam var. Eminim arkamızdan bizlere dua etmeye devam edeceksiniz. Bu kapıdan giren herkes sizlerden aldığı bu irfan dersiyle sanki bir üniversiteyi bitirmiş, ders almış gibi burayı terk eder. Sizler yürüyen hayatsınız, yaşayan tecrübesiniz, bu şehrin manevi mimarlarısınız. Allah sizlere uzun versin, sizlere hizmet etmeyi hep bize nasip etsin” dedi.

Ardından bahçeye çıkan Davutoğlu, tavla oynayan yaşlı vatandaşların yanına geldi. Davutoğlu, tavla oynarken sigara içen Darülaceze sakinine, “Sigara zarar vermiyor mu?” diye sordu.

Ziyaret sırasında bazı Darülaceze sakinleri, Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu’na şiirler okudu. Yaşlı bir kadın ise Sare Davutoğlu’nu gösterip Başbakan Davutoğlu’na, “O kandırdı seni” dedi. Yaşlı kadının sözleri Davutoğlu’nu güldürdü. Başbakan Davutoğlu ise yaşlı kadına, “O kandırdı beni, peşimden koştu. Kandırdı beni, hala kandırıyor. Allah ayırmasın. Beni bir gün kandırdı, bir baktım ki nikah salonundayız. İyi ki kandırmış” dedi. Yaşlı kadın daha sonra Davutoğlu’na, “Bir defterde resmin var. Çok yaşlı çıkmışsın” dedi.

Davutoğlu ziyaret sırasında kısa boylu bir kadınla fotoğraf çektirmek için de diz çöktü. Ardından emekli bir anestezi uzmanını kaldığı odada ziyaret eden Davutoğlu’nun, “Sare Hanım kadın doğum uzmanı ama bana anestezi yaptı 35 yıl önce, o günden bugüne uyuşuk duruyorum” sözleri güldürdü.

Yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu Darülaceze’den ayrıldı.