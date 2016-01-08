Başbakan Davutoğlu: 3. köprü bu yaz içerisinde açılacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 3. köprü için tarih vererek, "Bağlantı yollarıyla köprünün bu yaz içerisinde açılmasına karar verdik" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sarıyer'in Garipçe Köyü ile Beykoz'un Poyrazköy semti arasında yapımına edilen 3. Boğaz Küprüsü'nün inşaat alanını helikopter ile gezdi. İnceleme sonrasında açıklama yapan Davutoğlu, "Bağlantı yolları ile köprünün bitimi konusundaki süre gittikçe azalıyor. Dolayısıyla bağlantı yollarıyla köprünün bu yaz içerisinde açılmasına karar verdik" şeklinde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyada köprü mimarisi anlamında bir ilk niteliği taşıyor. Bu anlamda da sadece ülkemize ve İstanbulumuza değil, dünyadaki bu yöndeki çalışmalara da katkı mahiyetinde.

Çünkü genişlik itibarıyla dünyanın en geniş asma köprüsü. 59 metre genişlik, 322 kule yüksekliğiyle dünyada genişlik ve kule yüksekliği bağlamında dünya birincisi bir köprü. Bu iki konuyu bir araya getiren yegane köprü.



Benzer örneklerde görülmeyen bir hızla gerçekleşti. Bağlantı yolları da süratle devam ediyor. Köprünün devreye girmesi ile bağlantı yollarının bitme süresi arasındaki aralık kapanıyor. Projenin gerçekleşme oranı şu anda yüzde 88. Köprü ve bağlantı yolları bu yaz içinde açılması planlanıyor.

İstanbulumuzun bu tarafında bulunan ekolojik denge de en detaylı şekilde çalışmalarla, hesaplarla korunacak. Hiçbir şekilde yeşil dokudan bir kayıp yaşanmıyor, yaşanmayacak. Bu konuda da gerekli bütün tedbirler alındı.



Ben emeği geçen bütün bakanlarımıza, müteahhit firmaya teşekkürü borç biliyorum. İstanbul’a güzel bir armağan sunmuş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha önce açıkcası iki ayrı açılış planladığımız bir projeydi, aradaki süre gittikçe kapanıyor. Bağlantı yolları ile köprünün bitimi konusundaki süre gittikçe azalıyor. Dolayısıyla bağlantı yollarıyla köprünün bu yaz içerisinde açılmasına karar verdik. Dolayısıyla köprü ve bağlantı yollarıyla birlikte, mümkün olan en yakın vakitte İstanbul’a kazandırılmış olacak.

"Şehre büyük rahatlık getirecek"

Asya ve Avrupa arasında büyük bir rahatlama sağlayacak. Ulaşım kolaylığı bağlamında da iki köprü üzerinde yükü almak bağlamında, şehrin trafik akışını mümkün olan en uzak noktasında gerçekleşecek. Şehre büyük bir rahatlık getirecek.

Eminim devreye girdikten sonra da köprü ziyaretleri bu anlamda geçenler açısından da neredeyse bir müze, tarihi geçiş anlamını taşıyacak kadar bir proje girmiş olacak yürürlüğe.

Açılışın başka bir yönü olacak, iftar yapmıştık burada işçilerimizle. Sohbet esnasında fark ettik ki bekar bir sürü işçimiz, evlenen bütün işçilerin nikah törenleri açılış esnasında yapılacak."

"Başika kampında olumsuzluk yok"

Başika kampındaki askerlerimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılıyız.

Sivil anayasa yapılmasi için mutabakat oluştu. Çalışmaları Meclis Başkanı İsmail Kahraman yürütecek.