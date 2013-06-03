Başbakan Danışmanı Yalçın Akdoğan: Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmeyiz

Taksim Gezi Parkı direnişi için Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "Tayyip Erdoğan 'ı kimseye yedirmeyiz. Biz de yedirmeyiz önderimiz olarak, bize oy verenler de yedirmez..." dedi.

Başbakan Danışmanı eylemcileri gruplandırdı: Bir grup AVM yapılmasın diyor, bir grup hükümet gitsin diyor bir grup da tümden sisteme karşı...

Başbakan Danışmanı Yalçın Akdoğan Habertürk'e açıklamalar yaptı. Akadoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Bir grup AVM yapılmasın diyor, bir grup hükümet gitsin diyor bir grup da tümden sisteme karşı...

- CHP 'nin başını çektiği marjinal partilerin de olduğu grup siyasi rant devşirmeye çalışıyor...

- Polisin müdahalesinden kaynaklı şiddet var...

- Tayyip Erdoğan 'ı kimseye yedirmeyiz. Biz de yedirmeyiz önderimiz olarak, bize oy verenler de yedirmez...

- Konuşan entel takımı yaşam tarzı konusunda burada söylediklerini Avrupa'da yapabiliyor mu?

- İtidal çağrısı yapanlar niye AK Parti binasının yakılmasını kınamıyor?

- (Cumhurbaşkanı'nın 'demokrasi sadece seçim değildir' açıklaması üzerine) Biz zaten demokratik değişimin öncüsüyüz. Türkiye'yi dışa kapamak isteyen blok bu eylemleri yapıyor. Samimi olan eylemcileri ayırıyorum.

- (Başbakan'ın olayların iç-dış bağlantıları var açıklaması üzerine) Çözüm süreci, yeni anayasa gibi çok kritik gündemlerin olduğu günler yaşıyoruz ama sadece bu sebeple oluyor demek doğru olmaz. Ağaç meselesi, AVM meselesi, polis şiddeti konularında mesaj alındı, başımız gözümüz üstüne. Biz vatandaşlarımıza sağduyu telkin ediyoruz.

- Halkla empati yapmak ile diğer tertipçi, provakatörlere karşı gerçek bir duruş göstermeyi ayırdık. Biz bunları daha önce de gördük ve doğru okuyabildiğimiz için AK Parti böyle iktidar oldu.