Başbakan danışmanı olan Ali Yüksel: Niyetim dörde kadar gitmek

T24 - Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanlığı yapan, “şeyhülislam seçilen”, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığına getirilen Ali Yüksel’in “üç eşli” olduğu ortaya çıktı. Yüksel niyetinin “dörde kadar gitmek” olduğunu açıklarken çokeşliliğini “sünnet bir ibadet” olarak nitelendirdi.



Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı'nın haberine göre Yüksel duygularını bir tarafa atarak eşlerine “eşit davranmaya gayret ettiğini, bunu da hayli başardığını” söylemesi dikkat çekti.



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın soru önergesiyle eski Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı, Almanya’da “şeyhülislam seçilen”, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç’ın kayınpederi olduğu belirtilen Ali Yüksel’in Başbakanlığa danışman olarak atandığı ortaya çıktı.



Gazeteci Fehmi Çalmuk’un kaleme aldığı “Merak Edilen Kızlar” isimli kitapta, Yüksel çokeşliliğin “iyi ve zor yanlarını” ayrıntılı olarak anlattı. Kitapta, Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel ile yapılan röportaja da yer verildi.





‘Her gün birimizde’



Dilber Yüksel, eşine 11 yaşında âşık olduğunu açıklarken “... O zamanlar beni etkileyen belki kocamın hali. Belki hayalimde düşündüğüm eşe uygun olması. Bilmiyorum yani. Karakterini tanırsınız, İslami bir yaşantısı varsa o etki yapar. Hepsi bir bütün olarak beyaz atlı prenstir” değerlendirmesini yaptı.



Yazarın “Bir de adil davranması var. Haftanın 7 günü var” sözleri üzerine Dilber Yüksel, “Her gün birimizde. Sırayla gidiyor. Günü üçe bölmüyor. Her gün birimizde. Sıra atlanmıyor. Hanımlar yanında olduğu müddetçe sıra atlanmıyor” diyerek, çokeşli yaşamlarının kuralını anlattı.



Ali Yüksel’in dördüncü evliliği yapmasını nasıl karşılayacağına ilişkinse Dilber Yüksel, “Evlenmesin dersem haksızlık yapmış olurum. Onun hakkıdır. Ama hanım olarak, onu seven biri olarak istemem. Zor. Çok kırılırım” sözleri dikkat çekti.





Yazar Fehmi Çalmuk’un yönelttiği sorular ve Ali Yüksel’in verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:



Üç evlilik yapan sizsiniz. Üçüne de adaletli davranmak zorundasınız. Sizin olağanüstü bir efor sarf etmeniz gerekmiyor mu?



... Duygularımı bir tarafa atarak eşit davranmaya gayret ediyorum. Bunu da zannederim bir hayli başarıyorum.



Birinci evlilikte aşk-sevgi söylenebilir, ama diğerleri için bu biraz muhal (gerçekleşmesi olanaksız) gibi görünüyor?



Yo. Aslında insanın sevgisine sınır yoktur... Allah müsaade etmiş. Ben şöyle dua ettim; Allahım bana bu konuda haram nasip etme, helalden mahrum etme demişimdir.



Zorlandığınızı hissediyor musunuz?



Oluyor tabii.. O zamanki haleti ruhiyesine bağlı. Kafanıza bazı şeyleri takmış iseniz, meselelerin yükü altındayken bazı şeyler insana ağır gelebiliyor.



Her gün sırayı takip ediyorsunuz. Karıştırmıyor musunuz? Elbiseleriniz de karışır....



Orada giydiğim orada kalır, burada giydiğim burada kalabilir.



Dördüncü evlilik...



Ben iki evlendiğim zaman dedim ki ‘Benim niyetim dörde kadar gitmek ama kısmetim nedir, onu bilemem Allah bilir’ dedim.



İkinciyi alırken birinciye, üçüncüyü alırken ikinciye danıştınız mı? İzin aldınız mı?



Hayır, izin almadım. İzin vermezler ki... Sünnet bir ibadeti yapacağımda izin almak olur da, izin almak mecburiyetinde değilim...