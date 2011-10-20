Başbakan Cumhuriyet ve Sözcü'yü davet etmedi

T24- Hakkari’de 24 askerin şehit olduğu saldırının ardından Başbakan Erdoğan, bugün gazete ve televziyonların Genel Yayın Yönetmenleri ile bir medya zirvesi yaptı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da bulunduğu toplantıya hükümete muhalif tavrıyla bilinen ancak daha önceki medya buluşmalarına çağrılan Cumhuriyet gazetesi ile Sözcü gazetesi ise davet edilmedi. Resmi Konut’ta yapılan toplantıya daha önce olduğu gibi Evrensel, Birgün ve Aydınlık gazetesi de çağrılmadı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, basın yayın kuruluşlarının sahipleri ve genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konut'ta 11.30'da başlayan toplantıda 15 medya patronu, 50'den fazla gazete, televizyon ve ajans yöneticileri ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan, terörle mücadelede medyadan da destek istedi. Yaklaşık üç saat süren görüşmede medya yöneticilerine yazılmamak üzere bilgiler aktarıldı. Toplantıya, başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Atalay ile AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Ömer Çelik de katıldı.

Hükümete muhalif tavrıyla bilinen bazı gazetelerin medya buluşmasına davet edilmemesi ise dikkat çekti.



CNN Türk’te Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan stüdyodaki ve telefon ile bağlanan konuklarıyla medya zirvesini konuşurken, çağırılmayan gazeteler konusuna da değindi.





Arslan, "Medya zirvesine cumhuriyet gazetesi, sözcü gazetesi davet edilmedi benim öğrendiğim kadarıyla. Sözcü’nün tirajı pek çok gazeteden fazla. Taraf var mesela Zirveye davet edilen. Sözcü, Taraf’tan çok satıyor" dedi ve stüdyodaki konuğu Emre Kongar’a gazetesi Cumhuriyet’in neden zirveye çağırılmadığını sordu.

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar ise soruyu şöyle yanıtladı:



"Genel Yayın Yönetmenimiz İbrahim Yıldız ile konuştum. Davet edilmemiş gazetemiz. Halbuki daha önceki terör zirvesine davet edilmişti. Bu sefer ise ne gazetemizin genel yayın yönetmeni ne de Ankara temsilcisi davet edilmedi."

Ayşenur Arslan, bunun üzerine davet edilmeyen Sözcü gazetesinin tepkisini de şöyle dile getirdi:





"Sözcü gazetesi genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın reaksiyonunu not aldım. Davet olsaydı mutlaka giderdik. Bu milli bir mesele diyor."



Programın telefon konuğu Akşam gazetesi yazarı Ali Saydam ise "Ben Başbakan’ı anlıyorum" dedi ve şöyle devam etti sözlerine:

"Bir muhalefet tarzı var Türkiye’de. AK Parti ne söylerse tam tersini söylemek. CHP Ve MHP’nin yarattığı algı böyle. Sabah kalkıyor, başbakan ne derse bu yanlıştır diyorlar. Bu tepki Başbakan’ı ciddi olarak rahatsız ediyor olabilir. Cumhuriyet ve Özellikle de Sözcü böyle bir algı yaratıyor. Başbakan denizi yürüyerek geçse, Sözcü "başbakan yüzme bilmiyor" yazacak. Böyle bir algı yaratmış durumda kamuoyunda ve Başbakan’ın gözünde. Ben iki gazetenin de çağırılmasını beklerdim. Ben olsam çağırırdım. Ama bu yönüyle bakıldığında yaratılan algı iki gazetenin çağırılmamasının da nedeni... "