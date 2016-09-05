Başbakan, Çukurca'da operasyon bölgesine gitti

Başbakan Binali Yıldırım dün gece Çukurca'da 2. Hudut Komutanlığı'nı ziyaret ederek, operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım burada askerlere yaptığı konuşmada, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede yenidbir yol haritası ortaya koyduk. Savunmada değil, taarruzdayız" dedi. Yıldırım, "Kısa sürede buraları kontrol altına alacağız ki ondan sonra bütün gücümüzü yurt içindeki bunların kümelendikleri 10-12 yer var. Bu yuvalara girmek suretiyle memleketimizi yıllardır meşgul eden bu alçak terör örgütünü hizaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yıldırım burada komutanlardan bilgi alırken, incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

"Arkadaşlarımız, siz gelecekmişsiniz gibi..."

Yıldırım'ı karşılayan tabur komutanı, "Arkadaşımızın moralleri en üst seviyededir. Buraya gelmenizden onur duyduk. Arkadaşlarımız siz daha buraya gelmeden, buraya gelecekmişsiziniz gibi gelmenizden onur duyacaklarını ifade ettiler. Bu onuru tüylerimizde dahi yaşıyoruz. Gecenin bu saatinde Tümen Komutanı olarak onur duydum. Allah arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Artık savunmada değil, taarruzdayız"

Daha sonra askerlerle kısa sohbet eden Başbakan Yıldırım, operasyondan dönen askerlere şunları söyledi:

"Büyük iş yapıyorsunuz. Milletin duası, desteği sizinle beraber. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletin evlatları, vatandaşları inşaah dahga güzel günler görecek. İşiniz zor ama bir o kadar da kutsal görev yapıyorsunuz. Bu işler sona erecek buna inaniyorum. Bugün herkes bu terörün bitmesi gerektiğini düşünüyor. Kayıtsız, şartsız her duayı desteği veriyor. Zor şartlarda büyük tehlike altında vatan savunması yapıyorsunuz. Dolayısıyla hükümet olarak sizlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu operasyonda sizin moral değerlerinizi en üst seviyede tutmak bizim birinci vazifemiz.

Etrafımızda maalesef bir tezgahla karşı karşıyayız, kuşatmayla karşı karşıyayız. Bizimle mertçe mücadele edemeyenler bu alçak terör örgütünü kullanmak suretiyle enerjimizi azaltmaya çalışıyorlar. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra terörle mücadelede yenidbir yol haritası ortaya koyduk. Savunmada değil, taarruzdayız. Hangi taşın altında, hangi mağarada bu alçaklar varsa, onları bulup etkisiz hale getireceğiz. Bunu yapmazsak bu tehidtle yaşamak mecburiyetinde kalacağız. Alınması gereken tedbirler de var. Baskın yememeniz için, bütün alınması gereken emniyet tedbirlerini de temin ediyoruz. Özellikle bu mücadelenin sonuç vermesinin şartı budur. Buna yönelik kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Kısa sürede buraları kontrol altına alacağız ki ondan sonra bütün gücümüzü yurt içindeki bunları kümelendikleri 10-12 yer var. Bu yuvalara girmek suretiyle memleketimizi yıllardır meşgul eden bu alçak terör örgütünü hizaya getireceğiz. Bütün millet sizin duacınızdır, sizler sayesinde insanlar evlerinde rahat uyuyorular."