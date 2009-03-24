Başbakan Cowen'ı soydular!

İrlanda Başbakanı Brian Cowen'ı çıplak tasvir eden iki yağlıboya tablo, kimliği bilinmeyen kişilerce Dublin'deki iki galeriye asıldı.



Başbakan Cowen'i çıplak vaziyette, elinde çamaşırını tutarken gösteren tablonun İrlanda Kraliyet Akademisi'ne, tuvalette otururken göründüğü resmin de Milli Galeri'ye asıldığı ortaya çıktı.



Milli Galeri yetkilileri, tabloyu görünce polis çağırdıklarını ve resmin 20 dakikadan fazla asılı kalmadığını söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.



Kraliyet Akademisi yetkilileri de tablonun gizemli bir şekilde asılmasını soruşturmak için polis çağırıp çağırmama konusunu düşündüklerini bildirdi. Bir yetkili, olayı daha fazla uzatmama yanlısı olduklarını belirtti.



Başbakanın çıplak tablolarının asılmasının siyasi bir komplo mu olduğu, yoksa resimlerin sadece sanat için mi yapıldığı, resimleri yapan kişinin ortaya çıkmasıyla açıklığa kavuşacak.

