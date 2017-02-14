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Başbakan: CHP AYM'den bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı

Kılıçdaroğlu "16 Nisan'a kadar 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz; söz milletindir" demişti

14 Şubat 2017 18:22

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan Meclis oylamasının sonuçlarını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımayacağını açıklamasıyla ilgili olarak "CHP, AYM'den bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalı" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"90 yıl önce 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' denerek kurulan TBMM, milletin hakimiyetini yok sayan bu değişikliği kabul etmiştir. Konu artık milletin divanına gelmiştir. Meclis'in yanlış hesabı milletten dönecektir. Son sözü millet söyleyecektir. Halkın egemenliğini koruyacak olan yine halkın iradesidir.  Milletin iradesini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu nedenle, sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz"

"İşte bunun için AYM'ye gitmeyeceğiz, başvurmayacağız. 
Biz CHP olarak bu milletin ferasetine güveniyoruz. Bu milletin engin sağ duyusuna güveniyoruz. Bu milletin vatanına bağlılığına güveniyoruz. Bu milletin demokrasiye bağlılığına güveniyoruz. Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize güveniyoruz. Söz milletindir"

 

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