Başbakan cenazede gözyaşlarını tutamadı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreni için Fatih Camii ve Karacaahmet Mezarlığı çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Camiye cenaze arabasıyla gelen Erdoğan, annesinin cenazesini musalla taşına kadar omuzunda taşıdı. Cami avlusundaki çelenkler arasında, Ergenekon soruşturmasının aranan şüphelilerinden Bedrettin Dalan'ın gönderdiği çelenk dikkat çekti. Erdoğan, helallik verirken gözyaşlarını tutamadı.



İLK TOPRAĞI ERDOĞAN ATTI - FOTO GALERİ





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Safra kesesi ameliyatı sonrası ani gelişen dolaşım bozukluğu nedeniyle vefat eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın (88) cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi ve çevresi tören için hazırlandı.



Tenzile Erdoğan'ın cenazesini taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, saat 11.40 sıralarında Başbakan Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan hareket etti.



Başbakan Erdoğan ile kardeşi Mustafa Erdoğan da cenaze aracının arka koltuğunda yer aldı.







Cenaze, namazın kılınacağı Fatih Camiii'ne doğru konvoy halinde ilerledi.



Bu arada, siyah kıyafetlerinin üzerinde "Başbakanlık koruma" yazan motorize bir ekip de konvoyda yer aldı.



Tören için cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, cami içinde de bomba kontrolü yapılıyor. Cami avlusuna emniyet güçleri tarafından kurulan bariyerlerle protokol ile vatandaşların namaz kılacağı yerler belirlendi. Caminin çevresinde sürdürülen yol çalışmaları kapsamında avlu girişine taşlar döşendi.







Cami çevresindeki cadde ve sokaklara vatandaşların töreni izleyebilmesi için dev ekranlar ve ses sistemleri kuruldu. Fevzi Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.





Bedrettin Dalan'dan çelenk



Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Garnizon Komutanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri'nin içinde bulunduğu bazı kişi ve kurumların çelenk gönderdiği görüldü.



Gönderilenler çelenkler arasında üzerinde Ergenekon soruşturmasının aranan şüphelilerinden Bedrettin Dalan'ın adının yazdığı bir çelenk de var. Diğer çelenkler de KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül ve Ferdi Tayfur ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysan, Trabzonsopr Kulübü Başkanı Sadri Şener ve Teknik Direktörü Şenol Güneş adına gönderildi.



Konutta taziye trafiği



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatından dolayı Üsküdar Kısıklı'daki konutunda yoğun şekilde taziye ziyaretleri yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddede, sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşandı.



Mezarlıkta kuş uçurulmadı



Tenzile Erdoğan'ın defnedildiği Karacaahmet Mezarlığı'nda sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde mezarlığın ana girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarlığa, cenazesi olan vatandaşların dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

Mezarlık önünde bulunan Nuhkuyusu Caddesi üzerinde park eden araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.







Cenaze namazını Mehmet Görmez kıldırdı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın cenaze namazını kıldıran ve helallik isteyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Yüce Rabbimiz, merhumenin şahsında bütün insanlığa hizmet eden, hayırlı evlatlar yetiştiren bütün annelere rahmet eylesin'' dedi.Görmez, Fatih Camisi'nde Tenzile Erdoğan'ın cenaze namazını kıldırıp helallik istedikten sonra yaptığı konuşmada, hayata gelen her insanın bir gün ölümün acısını tadacağını belirterek, şunları söyledi:



''Ancak ne mutlu bize ki biz ölümün refik-i alaya, en yüce dosta vuslat, şeb-i arus olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Allah'a hamd olsun yüce Rabbimiz, namazımıza anne ve babalarımıza dua etmeyi yerleştirmiş. Biz müminler her gün namazımızda 'Rabbimiz, annelerimize, babalarımıza mağfiret eyle' diye dua ediyoruz. Yüce Rabbimiz, merhumenin şahsında bütün insanlığa hizmet eden, hayırlı evlatlar yetiştiren bütün annelere rahmet eylesin.''



Mehmet Görmez, yatsı namazının ardından Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'nde hatim merasimi yapılacağını dile getirerek, cenazeye katılanları buraya da davet etti.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Tenzile Erdoğan toprağa verildi



Başbakan Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan defnin gerçekleşeceği kabre inerek, Tenzile Erdoğan'ın cenazesini birlikte toprağa koydular. Tenzile Erdoğan'ın defin işleminin gerçekleşmesinin ardından, Başbakan Erdoğan ilk toprağı attı. Tenzile Erdoğan'ın mezarına daha sonra Başbakan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, ardından da Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da yer aldığı çok sayıda kişi tarafından toprak atıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da defin sırasında mezarlıkta bulundu. Cenazenin mezarlığa gelmesinden yaklaşık yarım saat önce başlayan, tüm mezarlığa hoparlörlerle yayını verilen Kur'an-ı Kerim okunması, defin sırasında ve sonrasında da devam etti. Bu arada, defnin gerçekleştiği kabrin etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, cenazeye katılanların bir bölümü ve vatandaşlar kendilerine ayrılan bölümlerden defni izledi.



Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bakanlarla çok sayıda kişi, namazın kılındığı Fatih Camisi'nden otobüslerle Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.



Defin sırasında sadece Anadolu Ajansının kısa bir süre görüntü almasına izin verildi.



Tenzile Erdoğan'ın cenazesinin defin işleminden sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Hoparlörlerle yayını yapılan duaya, mezarlık içinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar da eşlik etti.





Vatandaşlardan Başbakan Erdoğan'a taziye





Bu arada, cenaze namazı bittikten sonra Tenzile Erdoğan'ın cenazesi camiden çıkarılmadan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızları ile birlikte diğer kadınlar camiden ayrıldı. Başbakan Erdoğan, cami çıkışında bindiği cenaze aracıyla Fevzipaşa Caddesi'nden geçiş yaparken vatandaşlarca alkışlandı. Bazı vatandaşlar Erdoğan'a, ''Başınız sağ olsun Başbakanım'' diye seslendi.







'Gerilla Lideri'nden Erdoğan'a taziye ziyareti



Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, annesi vefat eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in “mihmandar bakan” sıfatıyla hazır bulunduğu ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.



Türkiye'de resmi ziyaret amacıyla bulunan Raussef'in normal koşullarda Erdoğan ile yarın çalışma yemeğinde biraraya gelmesi planlanmıştı. Ancak Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın dün sabah vefat etmesi nedeniyle söz konusu çalışma yemeği iptal edilmişti.





Esad'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a annesinin vefatı nedeniyle bir çok lider de telefon ederek ve yazılı mesaj yollayarak başsağlığı mesajı iletiyor. Edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Obama, Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu telefonla arayarak Erdoğan’a, annesi Tenzile Erdoğan’ın vefat etmesinden dolayı taziyelerini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Rusya Federasyonu Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkani Boris Tadic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov Başbakan’a taziyelerini yazılı mesajla iletti.





Atatürk Havalimanı'nda cenaze yoğunluğu



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı için yurtiçi ve yurtdışından gelenler, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nu doldurdu.

Makam araçlarının sürücüleri, VIP önünde park edebilmek için zorluk çekti. Cenaze için Ankara’dan İstanbul’a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, şunları söyledi:



"Sayın Başbakanımıza ve tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Anne acısı tabi? ki çok büyük bir acıdır. Bu acıyı çok genç yaşta yaşamış biriyim. Analar, babalar hangi yaşta rahmetli olursa olsunlar, ister 88 yaşında 100 yaşında, isterseniz 58 yaşında, ananın babanın acısı her zaman yürekten hissediliyor. Bu yüzden Başbakanımızın acısını yürekten hissediyoruz. Böyle bir günde de Sayın Başbakanımızın acısını paylaşmak için buradayız. Biliyorsunuz sevinçler, paylaşınca güzeldir, acılar da paylaşınca azalır. Hepimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun."



Öte yandan Azerbaycan Baş Müftüsü Allah Sükür bin Hemmat Bashazada ve Mesut Barzani’nin yeğeni Neşirvan Barzani de Başbakan Erdoğan’ın annesinin cenazesine katılmak üzere İstanbul’a geldi.





