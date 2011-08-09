-BAŞBAKAN CAMERON TATİLİNİ YARIDA KESTİ LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - İtalya'da tatilini geçiren İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, hafta sonunda Londra'da başlayan çatışmaların ardından tatilini yarıda keserek gece yarısı Londra'ya döneceği bildirildi. Cameron'ın makamından yapılan açıklamada, Başbakanın ilk yardım servisleriyle acil bir toplantı yapacağı, içişleri bakanı ve emniyet müdürüyle görüşeceği belirtildi. Bu arada Londra'nın güneyindeki varoşlarından Croydon'da birçok binanın ateşe verildiği ifade ediliyor. Londra'nın başka bölgelerinde de binaların ve arabaların ateşe verildiği, gençlerin güvenlik güçleri ile çatıştığı belirtiliyor.