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Ekonomi

Başbakan büyüme tartışmasında Babacan'a karşı Çağlayan'a destek verdi

Zafer Çağlayan’dan yana tavır alan Erdoğan ekonomi yönetiminde zaman zaman fikir ayrılıklarının olabileceğini ifade etti

28 Eylül 2012 19:46

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Yol sisli, virajlı şoför gaza basmaz" diyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a, "Balataları yakmalayalım" şeklinde karşılık veren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a destek verdi. Erdoğan, "Mali disiplinden taviz vermek gibi birşey düşünmüyoruz. Ama bu fren gibi algılanmasın" dedi.

Fren-gaz polemiğinde Bakan Zafer Çağlayan’dan yana tavır alan Erdoğan ekonomi yönetiminde zaman zaman fikir ayrılıklarının olabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Zafer Çağlayan, Cevdet Yılmaz ve Nihat Ergün’nün isimlerini tek tek sıraladıktan sonra "Ekonomi yönetimindeki arkadaşların başarılı olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir aradalar. Bazı konulara farklı yaklaşımlar olabilir. Mali disiplinden taviz vermek gibi birşey düşünmüyoruz. Ama bu fren gibi algılanmasın" diye konuştu.


Babacan'ın duruşu değişmedi


Erdoğan’ın önceki gün "balataları yakmalayalım" diyen Çağlayan’dan yana tavır alması, "Yol sisli, virajlı şoför gaza basmaz" diyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın tavrını değiştirmedi. Babacan dün katıldığı G20 Finansal Sistemik Risk Konferansı'nda "Biz Türkiye olarak 2001 krizinden, kendi krizimizden önemli dersler çıkardık. Bu derslerin de bir süresi var. Aradan vakit geçtikçe bunlar unutuluyor" dedi.

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