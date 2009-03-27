Başbakan: Bütün imkanlar kullanılıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düştüğü bölgede "çalışmaların devletin tüm imkanlarıyla sürdürüldüğünü" söyledi.



Erdoğan, "Olay bölgesine gönderilen uçak ve helikopterler, kar yağışı, sis gibi olumsuz hava koşullara rağmen bölgede görev yapmış, sadece yakıt ikmali için bölgeden ayrılmışlardır" dedi.



Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Hükümet Konağı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, TBMM Başkanvekili ve Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi Nevzat Pakdil de hazır bulundu.



Başbakan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar şu anda devletin tüm imkanlarıyla sürdürülüyor" dedi. 25 Mart günü Çağlayan ilçesinden kalkarak Yozgat'a gitmekte olan helikopterin Göksun ilçesi Sisne-Kurucuova-Kızılöz şeridi civarında düştüğünün tahmin edildiğini belirten Erdoğan, helikopterde Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP

Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yağcı, Sivas Belediye Meclis Üye adayı Murat Çetinkaya, İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'nin bulunduğunu bildirdi.



'Cep sinyalleri üzerine yoğunlaşıldı'



Erdoğan, dün saat 15.45 civarı kazazede İsmail Güneş'in 112 Acil Servisi'ne yaptığı telefon ihbarı sonrasında arama-kurtarma çalışmalarının hemen başladığını ve çevre iller ile tüm bölgeden ekipler sevk edildiğini yoğun çalışma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Olayın duyulmasından itibaren Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve kriz merkezi teyakkuza geçirilerek ilgili tüm kurumlarla koordinasyon sağlanmış, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığımız yoğun bir çalışma başlatmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına iletilen cep telefonu numaraları üzerinden, telefon sinyalleri üzerinden de tarama işleminin gerçekleştirilmiş, baz istasyonlarına göre koordinatlarda arama kurtarma

çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. Saat 17.03'de İncirlik'ten bir adet AS 532 tipi arama kurtarma

helikopteri, saat 18.09'da Malatya'dan biri ambülans biri arama kurtarma ekibi olmak üzere iki adet UH 60 Sikorsky helikopteri ve saat 18.44'de Merzifon'dan bir adet ES 532 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca, saat 17.26'da Diyarbakır'dan Casa tipi arama-kurtarma uçağı kaldırılmıştır. Olay bölgesine gönderilen uçak ve helikopterler, kar yağışı, sis gibi olumsuz koşullara rağmen bölgede görev yapmış, sadece yakıt ikmali için bölgeden ayrılmışlardır."



'Hava şartları izin vermiyor'



Başbakan Erdoğan, dün gece de devam eden çalışmalara, meteorolojik şartların kötüleşmesi üzerine saat 22.00'de ara verildiğini söyledi. Erdoğan, Göksun Hükümet Konağı'nda yaptığı basın toplantısında, sözlerine "BBP Genel Başkanı, siyasette değerli arkadaşım, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopteri arama çalışmaları olayın duyulmasından başlayarak gece boyunca ve şu anda devletin tüm imkanlarıyla sürdürülmektedir" diye başladı.



Başbakan Erdoğan, bölgede çalışan helikopterlerin gece görüş sistemine sahip olduğunu, ancak yoğun sis ve kar fırtınasının, çalışmaların istenen düzeyde yapılmasını engellediğini kaydetti.



Erdoğan, dün 17.30'da Hacıömer bölgesi, Tüllüce Tepe civarı ve Kurucaova'nın tarandığını anlatarak, "Alan taraması, baz istasyonlarından alınan koordinatlara ve helikopterin muhtemel uçuş güzergahına göre belirlenen noktalarda yoğunlaştırılmaktadır. Bugün, Kurucuova civarı dahil 3 bölge tarandı" dedi.



Olayın duyulmasından itibaren bölgeye jandarmanın sevk edildiğine işaret eden Erdoğan, sabah saat 04.30 itibarıyla karadan ve havadan arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatıldığını belirtti.



'4 helikopter 1 uçak arama yapıyor'



İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın dün gece ile gelerek, çalışmaları bizzat koordine ettiğini ifade eden Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen Sikorsky ve Cougar helikopterlerinin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 3 helikopterin havadan; Doğal Afet Kurtarma Taburundan 2 özel tim, bir jandarma komando bölüğü, jandarma subay, astsubay ve erbaşların yanı sıra, bine yakın köy korucusu, polis özel harekat timi, sivil savunma birlikleri, 60 AKUT personeli ile koordineli olarak, karadan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü

anlattı.



Karadan yürütülen çalışmalara bugün itibariyle 2 bin kişinin katıldığını bildiren Erdoğan, dünden bu yana, Bakan Atalay başta olmak üzere, devletin bütün askeri ve mülki amirleri, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve Adana Jandarma Bölge Komutanının gelişmeleri yakından takip ettiğini ve çalışmaları yönlendirdiğini ifade etti.



Erdoğan, arama çalışmalarına ayrıca sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Olayın üzerine ciddiyetle gidilmekte, devletin tüm imkanları seferber edilerek, büyük bir gayretle çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, arama yapılan alanın genişliği, gerek arazi, gerekse hava şartlarının elverişsizliği, netice almamızı güçleştirmekte. Başta kazazede aileleri olmak üzere, bütün vatandaşlarımızdan sabır ve teenni bekliyor, en kısa zamanda netice alınmasını temenni ederken, başta helikopterde bulunan değerli arkadaşlarımızın yakınlarına

ve milletimize geçmiş olsun diyorum."



'2 bin asker bölgede'



Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı bölgeye gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Orada olan arkadaşlardan gerekli bilgileri burada aldım, alıyorum" dedi.



Helikopterden sinyal alınmadığı yönündeki bilgilerin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Helikopterin kendi sinyali ne yazık ki çalışmadı, doğrudur. Sadece telefonla olan irtibatlar üzerinden bütün çalışmalar şu ana kadar sürdürüldü, sürdürülmeye devam ediyor" diye konuştu.



Erdoğan, "ihmal" iddialarına yönelik soruya karşılık da şunları söyledi:



"Size yapılanların hepsini anlattım. Burada devlet olarak gerek askeri noktada gerek emniyet noktasında bütün güçlerimizle şahsım burada İçişleri Bakanım burada, Ulaştırma Bakanım aynı şekilde bütün telekomünikasyon, iletişimle bu işleri takip ediyor. Ve şu anda da bütün araç gereçler devrede. 2 bin civarında da askerimiz ve korucumuz hepsi arazide çalışma yapıyor. Bunları böyle saptırarak psikolojik noktada yanlış bir etkileme içerisine lütfen kimse

girmesin."



Erdoğan, "Sisin ne zaman dağılacağına ilişkin meteorolojiden bilgi alındı mı?" sorusun yanıtlarken de "meteorolojinin kendilerine maalesef olumlu bir bilgi vermediğini" söyledi. Erdoğan, "Bu ara biliyorsunuz biraz açıldı ve orada da zaten helikopterlerimiz yoğun bir çalışmanın içerisine girdiler ama yükseğe çıktıkça maalesef yine o sis ve öbür tarafta tabii karla karşı karşıya kalıyoruz. Bunları tabii aşmaya çalışacağız. Sabah erken saatlerden itibaren bu gece de devam etmek suretiyle çalışmalar daha da yoğunlaşacak" diye konuştu.

