Başbakan: Bugün Gezi'nin yıldönümü…

AKP’nin Van mitinginde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “CHP milletin değerlerine ne kadar yabacıysa HDP de o kadar yabancıdır. Bunlara tarih dersi verecek miyiz? Bugün Gezi'nin yıldönümü. Bugün milleti şiddete mahkûm etmek istediler. Bunlar insanımızı bilmezler. Gençler bize, sandık gençlere emanet” dedi.

Davutoğlu, “CHP ve HDP'nin ortak özelliği baskıcı ve tek tipçi olmaları. Seçimler yaklaşıyor. Elimizden gelen bilgilere göre bazı köylere gidip tehdit ediyorlar. Kahraman Vanlılar siz bu baskılar karşısında dimdik ayakta duracak mısınız? Dün bizim mitingimizden çıkan üç kız vatandaşımız, HDP binasının önünden geçerken saldırıya uğradı. Bu barbar, zorba erkekler HDP binasından çıktı ve bizim bacılarımıza saldırdı. Biz HDP binalarına saldırı yapıldığında hemen kınadık. Ak Partililere yapılan saldırılara ne Demirtaş'tan ne aydınlardan tek bir tepki gelmedi” diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yine huzurunuzdayız. Yine sizlerle muhabbete geldik. Her zaman Van'da Ak gençlikle omuz omuza olacağız. Bu benim 68. mitingim. Şimdi size 68 vilayetten selam getirdim. Bazen acı olaylar da yaşıyoruz. Dün Malatya'da muhteşem bir miting yaptık. Ancak bir kardeşimiz miting dönüşü ilçesine dönerken vefat etti. Hepinizden Öztürk Yıldırım kardeşimiz için dua istiyorum. Öztürk kardeşimizin emanetine sahip çıkacak mısınız? Türkiye'de iki siyaset var; 1- herkesi insan olarak gören, Kürt, Türk insan ayırmayan siyaset; 2- ayrıştıran siyaset.

‘Başörtülü bacılarımız ilk defa Meclis’e girecek’

12 Eylül ihtilalinde, 28 Şubat'ta dindarları, başörtülü bacılarımızı dışlamaya kalktılar. Sonra biz geldik ve kim olursa olsun bütün insanlar azizdir dedik. Bütün yasakları kaldırdık. Bu sene inşallah ilk defa başörtülü bacılarımız ötüleriyle meclise girecekler. Dağları, meraları bu aziz halka kim açtı? Aziz Türkçemiz gibi aziz Kürtçe de bizim dilimizdir dedik.

‘Bugün Gezi'nin yıldönümü’

CHP milletin değerlerine ne kadar yabacıysa HDP de o kadar yabancıdır. Bunlara tarih dersi verecek miyiz? Bugün Gezi'nin yıldönümü. Bugün milleti şiddete mahkum etmek istediler. Bunlar insanımızı bilmezler. Gençler bize, sandık gençlere emanet.

Siz Türk'e yabancı CHP'yi, Kürt'e yabancı HDP'yi iktidar yapar mısınız? 12 Eylül dönemiyle mücadele ettik diyenler Kürt kardeşimizi aynı şekilde tarihinden koparmak istiyor. Bizi bölmek isteyenlere 7 Haziran'da ders verecek miyiz? Gençler sandığa sahip çıkacak mıyız?

‘HDP ve CHP'nin ortak özelliği...’

CHP ve HDP'nin ortak özelliği baskıcı ve tek tipçi olmaları. Seçimler yaklaşıyor. Elimizden gelen bilgilere göre bazı köylere gidip tehdit ediyorlar. Kahraman Vanlılar siz bu baskılar karşısında dimdik ayakta duracak mısınız? Dün bizim mitingimizden çıkan üç kız vatandaşımız, HDP binasının önünden geçerken saldırıya uğradı. Bu barbar, zorba erkekler HDP binasından çıktı ve bizim bacılarımıza saldırdı. Biz HDP binalarına saldırı yapıldığında hemen kınadık. Ak Partililere yapılan saldırılara ne Demirtaş'tan ne aydınlardan tek bir tepki gelmedi.