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Başbakan: Bu anayasa ile eğer devam edersek kayıplarımız artarak devam edecek!

"Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor, milleti de yolda bırakıyor"

24 Mart 2017 18:53

Başbakan Binali Yıldırım, terör olayınlarında yaşanan kayıpları hatırlatarak mevcut anayasa ile devam edilmesi halinde “daha çok kayıpların olacağını” söyledi.

Referandum çalışmaların için gittiği Burdur’da konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu ülke bir başbakanını, iki bakanını darağacında kaybetti. Bu ülke nice gençlerini terör olaylarında kaybetti. Bu ülke çok vakit kaybetti, çok imkan kaybetti. Bu anayasa ile eğer devam edersek kayıplarımız artarak devam edecek. 

“Önümüzde darbeden kalma 82 model bir anayasamız var. Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor, milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye'ye fayda gelmiyor, gençlere fayda gelmiyor, kadınlarımıza fayda gelmiyor.”

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