Başbakan: Böyle vahşet, böyle alçakça bir saldırı olur mu?

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşünün ardından Esenboğa Havaalanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. PKK saldırılarıyla ilgili konuşan Erdoğan, PKK’ya seslenerek ‘Siz savunmasız insanları bile öldürebilecek alçakça yaklaşıma sahip bir örgütsünüz... sonra ''polis zannettik'' açıklaması yaptılar bu sizi haklı çıkarır mı’ dedi.





'Bunun bedeli olcak'



"Bunun bedeli olacak. Örneğin son gelişmeler sınır ötesi operasyonların çok önemli bir netice doğurmasından kaynaklanıyor. Yoksa bu süreç daha sakin geçebilirdi. Ama bunu yapmak zorundayız ve yapacağız. İçeride de olacak dışarıda da.''





'Böyle bir vahşet olur mu?'



''Bir şeyi çok açık ortaya koymamız lazım. Kürt kökenli annelere sesleniyorum, ardından tüm annelere. Siirt’teki hadise sıradan bir hadise değildir. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyması bakımından önemli bir hadisedir. PKK karşısındaki kadına da kıza da böyledir, kendi içindekilere de böyledir. 4 kızımızı şehit etiler, ifade edilen mermi rakamı 200'e yakın. Böyle bir vahşet, böyle bir alçakça saldırı olur mu?



Başındaki tülbenti koyan Kürt anneleri, peki şimdi bu tülbentleri nereye sereceksiniz? İşte Siirt, benim damadım olduğum şehir. Ne diyorlar? Onları polis zannettik. Ne oldu? Oradaki polis kolejine saldırmak sizi haklı mı kıldı? Bu ülkenin polis koleji, askeri koleji olmayacak mı? Biz bir devletiz.''





'PKK kandan beslenir'



''PKK her türlü alçakça saldırıyı yapacak bir örgüttür. Bakın, kendi içlerinde beş kadını da idam ettiler, gaz zehirlenmesi dediler. Bunlar acımasızdır. Bunlar kandan beslenir. Kandan beslendiklerini gösteren de en son attıkları adımlardır. Temenni ederim ki son çırpınışlarıdır.



Değerli arkadaşlar çok açık net söylüuruz. Biz terörle sonuna mücadele ederiz, siyasetle de müzakere ederiz. Siyasetle gelen bizimle konuşur, gelmeyen konuşamaz. Gerekli olduğumuz halde de terörle ilgili görüşmeler yapılır. Devletin amacı sonuç almaktır.''





