Başbakan: Bizim zamanımızda Metin Oktay vardı

T24

'ALEX'İ ÇOK TAKDİR EDİYORUM'

'KEŞKE İKİ ŞAMPİYON ÇIKSA'

Eski futbolcular Sergen Yalçın ve Hakan Şükür'ün de katıldığı programın, kendisine gündemin dışına çıkma fırsatı verdiğini belirten Erdoğan, ''Sizden sonra yeniden gündemin içine gireceğim'' ifadelerini kullandı.Programda, amatör kümede başlayan futbol yaşantısının yine orada bittiğini söyleyen ve "idolünüz kimdi?" sorusuna "Metin Oktay çok önemliydi' yanıtını veren Erdoğan, gelecek yıl gençlerin spora yönelmesi için her ile senteteik çim saha yapacaklarını dile getirdi.Futbol sevdanız ilk kez nasıl başladı?"Futbol sevdası, bizim için imam hatip okulu yıllarında olan bir süreçti. Önceleri mahalle aralarında oynanan futbol vardı, daha sonra amatör kümede. Benim profesyonel futbol yaşamım yok. Amatör kümede başladı, amatör kümede bitti.Futbol yaşamımla birlikte STK'lardaki ve siyasi partilerin gençlik kollarındaki çalışmaları ile iş hayatını da bir arada yürütüyordum. Gerçekten zevk alarak yaptığım bir meşgaleydi. Elimde spor çantamla Kasımpaşa'dan Gümüşsuyu'ndaki İETT Spor Kulübümüze giderdim. Aynı şekilde Camialtı'nda da böyle devam etti. Bu şekilde yaklaşık 15 yılımızı doldurduk ama İETT bizim için adeta yarı profesyonel gibiydi. Çünkü oranın maaşlı işçisiydim, orada işçi kadrosunda futbol oynuyorduk."Futbol oynadığınız dönemlerde, bir idolünüz var mıydı?"Tabii rahmetli Metin Oktay bizim çocukluk dönemimizde çok çok önemliydi."Hakan Şükür: Hemen hemen her mevkide futbol oynadınız..."Doğrudur, en son işte liberoyduk, orada işi noktaladık."Hakan Şükür: Zaten ayaküstü paslarınıza, 'Beckenbauer' deniyormuş, Fenerbahçe'nin transfer teklifine kadar uzanan futbolculuğunuz olmuş..."(Toma) Kaleperoviç'in olduğu zamanda İETT ile bir İstanbul şampiyonluğumuz vardı, bizi Vefa'da gelip izlemişlerdi."Ünlü bir futbolcu olduğunuzu hayal eder miydiniz?"İlk dönemlerde oldu da rahmetli babam istemiyordu. Sonra tabii ben STK'lar ve siyasetle iç içe olunca, bunlar hayatımda çok daha önemli bir yer almaya başladı ve bu defa futbol benim için ikinci sıraya düşmüş oldu. Siyaset ağırlık kazandı ve siyasette yürüme kararını verdik. O yolda yürüdük ve zaten 12 Eylül harekatıyla beraber futbolu bıraktım ve ağırlıklı olarak siyasete girdim."Sergen Yalçın: ...Özellikle yabancı oyuncuların büyük takımlarda bol kullanıldığı bir ülkede, Türk gençleri nasıl yükselecek ve büyük takımlarda oynayacaklar?''Bu soru hakikaten zor, çünkü siyasi boyutu var. Futbolda eğer dünya standardında bir yere varacaksak, bizim yabancı futbolcu noktasında bu sayının bu kadar yükseltilmesi, bana göre ticari bir bakıştır, spora yönelik bir bakış değildir. Ticaridir, niye? Çünkü 'Tribünler bu marka isimlere geliyor' havası var. Dolayısıyla biz kendi gencimize bu noktada büyük imkanlar tanımıyoruz. Yani yarın milli takımımızı oluşturmakta bile sıkıntı içerisine girebiliriz.Takımlarımızda bu kadar yabancı futbolcu bulunmasını doğru bulmuyorum. Bir defa kendi ülkemizde futbolu kendimize sevdirmeliyiz. Kendi halkımız kendi gencini izlesin. Çünkü orada oynayabilecek olan her yabancı, bizim yetişebilecek gencimizin önünü kesecektir.''Başbakan Erdoğan, Hakan Şükür'ün, yabancı futbolcular arasından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex'i örnek göstermesi üzerine de ''Alex'i çok takdir ediyorum, istikrarlı. İlerlemiş yaşına rağmen birçok futbolcunun önünde gol krallığında bir numara, önde gidiyor. Sadece gol atmakla kalmıyor, asistte de başarılı'' dedi.Birçok yabancı futbolcunun özel yaşamları nedeniyle İstanbul'da kaybolduğunu ifade eden Erdoğan, ''Hakikaten Alex örnek bir futbolcu'' dedi.Erdoğan, ligdeki şampiyonluk yarışının, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçtiği hatırlatılıp, kendisinden bir değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine de ''Benim için çok zor bir soru. Keşke iki şampiyon çıksa. Ligde şu anda bir kopma başladı. Fenerbahçe, Trabzonspor başabaş işi götürüyorlar, puanları aynı. Bir sürpriz, Gaziantep dördüncü sıraya çıktı, ilginç bir gelişme oldu. Son sırada da benim semtimin takımı, Kasımpaşaspor. Sıkıntılı bir yerde, temenni ederim ki kurtarır'' yorumunu yaptı.