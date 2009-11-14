Başbakan: Biz bu işi çözeceğiz

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partililere seslendi. Erdoğan açılım konusunda kararlılık mesajı verdi. "Biz bu işi çözeceğiz" diyen Erdoğan "Allahın izniyle bu yoldan dönmeyeceğiz" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, Beydağı Ağaçlandırma Projesi ve Malatyapark Alışveriş Merkezi ortak açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Bütün makamları feda etmeye hazırız, bütün unvanlarımızı masanın üstüne koymaya hazırız, bütün rütbelerimizden sıyrılmaya hazırız. Yeter ki bir damla dahi şehit kanı akmasın" dedi.



Erdoğan şöyle devam etti:



"Fakat biz şunu da biliyoruz, (Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber). Biz buna inanan, bunu bilen bir kültürün, medeniyetin varisleriyiz. İşte bu kadar samimiyiz, hasbiyiz biz, hesabi değiliz. (Bayrağa sarılı tabutlar gelsin de çığırtkanlık yapalım, bağıralım, çağıralım, işaretlerle beraber bunu ranta dönüştürelim) diyen bir anlayışın da mensupları değiliz. İşte bu kadar iyi niyetliyiz. Şu ana kadar muhalefetin ortaya attığı iddiaların tamamı yalandır, iftiradır.



Milletten yüz bulamayanlar iftira atıyorlar. Milletten teveccüh göremeyenler bizi itham ediyorlar. Milletin sevgisine mazhar olamayanlar bize kirli ithamlarla savuruyorlar. Malatyalı kardeşlerime sesleniyorum; tamamı yalandır, tamamı iftiradır. Biz Türküyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Gürcüsüyle Abhazasıyla Romanıyla aklınıza ne gelirse benim ülkemde yaşayan 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısında toplanmış tüm vatandaşlarımızı, (insanlığı severiz yaradandan ötürü) anlayışıyla seviyoruz, kucaklıyoruz."



Terörün lobisi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "25 yılda terörün lobisi ve piyasasının oluştuğunu" ifade ederek, "Bu kanlı piyasada şu anda ekmek yiyenler var. Bu kanlı pazardan rant devşirenler var. Bu kanlı sektörden kendilerine siyasi çıkar sağlayanlar var" dedi.



Erdoğan, Beydağı Ağaçlandırma Projesi ve Malatyapark Alışveriş Merkezi ortak açılış töreninde yaptığı konuşmada, Malatya'nın Türkiye, Türkiye'nin de Malatya olduğunu söyledi.



Malatya'nın, Türkiye'nin aynası olduğunu belirten Erdoğan, "Malatya Türkiye'nin özetidir. Malatya birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, cömertliğin şehridir. Malatya en çok da kardeşliğin şehridir. İşte ben bugün kardeşliğin şehrine, dostluğun şehrine, birlik ve beraberliğin şehrine, milli birlik ve kardeşlik sürecini anlatmaya geldim" diye konuştu.



13 Kasım dönüm noktası



Türkiye'nin dün tarihi günlerinden birini yaşadığını vurgulayan Erdoğan, 13 Kasım'ın Türkiye için bir milat olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, "13 Kasım tarihi birliğimiz için, beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, dayanışma için, büyük Türkiye için bir dönüm noktasıdır" dedi. Türkiye'nin büyük bir devlet, Türk milletinin de büyük bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Tarihimizde hiçbir zaman teröristlerle bölücülerle asilerle pazarlık yapmadık, bundan sonra da asla yapmayız. Bu ülkenin hiçbir şerefli hükümeti hukuk önünde mahkum olmuş suçlularla masaya oturmamıştır, bundan sonra da oturmaz, oturamaz. Bu ülkenin sınırları, bu ülkenin demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti, bu ülkenin İstiklal Marşı, bu ülkenin bayrağı, bu ülkenin devleti, hiç kimse tarafından tartışma konusu yapılamaz.



Bu ülkenin aziz şehitlerine hiç kimse saygısızlık yapamaz. Bunu yapanlar önce karşılarında beni ve partimi bulurlar. Benim aziz milletim şunu aklından çıkarmamalı; 25 yıldır devam eden terörün, terörün zorunlu kıldığı terörle mücadelenin bu ülkeye maliyeti ne, biliyor musunuz? 300 milyar dolar oldu yaklaşık olarak.



Bu 300 milyar dolar 25 yıl boyunca benim Edirneli, Tekirdağlı, İstanbullu, Sakaryalı, Yozgatlı, Kayserili, Konyalı, Osmaniyeli, Antalyalı, Diyarbakırlı, Muşlu, Vanlı, Ağrılı, Bitlisli, Malatyalı kardeşimin cebinden çıktı. Bu 25 yılda terör meselesi çözülebilseydi, Türkiye'nin kaynakları Türkiye için kullanılsaydı 9 tane GAP, 50 tane Atatürk Barajı, binlerce kilometre otoyol, 10 bin hastane, 100 bin okul yapabilirdik. 2 milyon kişiye iş üretebilirdik."



Habur'daki manzara



Başbakan Erdoğan, 25 yılda terörün lobisi ve piyasasının oluştuğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu kanlı piyasada şu anda ekmek yiyenler var. Bu kanlı pazardan rant devşirenler var. Bu kanlı sektörden kendilerine siyasi çıkar sağlayanlar var. Terör bittiği zaman, silahlar sustuğu zaman, şehit cenazeleri gelmediği zaman, gençler dağa çıkmadığı zaman, analar ağlamadığı, gözyaşı dökmediği zaman işte bu kanlı piyasanın rantçıları işsiz kalacaklar. İşte o zaman şehit cenazelerini istismar edemeyecekler. İşte o zaman benim doğulu, güneydoğulu kardeşlerimi istismar edemeyecekler.



Habur'da, Diyarbakır'da gördüğünüz manzara bu istismarın ortaya çıkardığı tablodur. Benim aziz milletimi yanıltmaya, kandırmaya, tahrik etmeye, hassasiyetlerini sömürmeye dönük gayretlerdir. İşte bu istismar hilesidir, oyunudur ve desisesidir." Konuşmasında medyayı da eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir takım medya kuruluşları, bu kardeşlik sürecinin altını oymanın gayreti içerisindeler, gösterdikleri görüntülerle yaptıkları yalan haberlerle çizdikleri olumsuz tablolarla süreci baltalamanın çabası içindeler. Benim milletim bu istismarcılara boyun eğmeyecek. Benim milletim bu istismarcılara prim vermeyecek. Biz kardeşliğimizi pekiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. "