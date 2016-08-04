Başbakan: Birikmiş vergi cezalarını kaldırıyoruz, borçları 36 aya kadar taksitlendiriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Vergi ve prim borçlarını 36 aya kadar taksitlendiriyoruz. Vergiyle ilgili dava ortadan kalkıyor. Bütün dosyalarda el sıkışıp uzlaşacağız. Oturacaksınız maliye ile uzlaşacaksınız. Yen bir sayfa açacaksınız" dedi. Binali Yıldırım, "Birikmiş vergi cezalarının tamamını kaldırıyoruz. Matrah artırımı getiriyoruz. Geçmişe sünger çekiyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine ilişkin olarak, "15 Temmuz bir anlamda ikinci kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının adıdır" dedi. Öte yandan Başbakan Yıldırım, pazar günü gerçekleşecek mitinge ilişkin olarak tekrar Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Umarım o da yanımızda olacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın en kritik maddesi kabul edilen 'Varlık Barışı'yla ilgili olarak, "İçeride dışarıda para var. Bu paraya da bakamıyorsunuz, bir sürü zahmeti var. Ortaya çıkarın, orada işe yarasın yatırıma dönsün, ekonomiye katkı sağlasın. Hiç değilse para gelsin bir işe yarasın. Orada duruyor, sizi de huzursuz ediyor, bizi de huzursuz ediyor. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim" dedi.

Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlenen oda ve borsa başkanları ile istişare toplantısında konuşmasından satır başları şöyle:

"Açılan köprülerde, hastanelerde, yapılan hızlı trenlerde sizin hisseniz var, akıl teriniz var. Bu emek ve fedakarlığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, hiç tereddüt etmeden, millet için, milletten yana tavır koyduğunuz için. Demokrasiden yana, hak ve adaletten yana olduğunuz için sizleri kutluyorum. Değerli misafirler, yeni bir dönem başladı. 15 Temmuz, Türk siyasi tarihi için bir dönüm noktası. 15 Temmuz bir anlamda ikinci kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının adıdır. FETÖ’nün dehşet saçan darbe girişimine tanık olduk.

"Meclisimizi, MİT’i, özel harekat polis merkezimizi, Türksat’ı, Boğaz Köprüsü’nü, daha birçok kritik yeri bombaladılar, yaylım ateşine tuttular. Masum insanları öldürdüler, yaraladılar. Milletimize, demokrasimize, huzurumuza, kardeşliğimize adeta kurşun sıktılar. Asker kıyafeti içindeki bu caniler 238 canımızı, vatandaşımızı kalleşçe katletti. Bu vesileyle, 15 Temmuz demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize, ülkenin bölünmezliği için PKK’yla mücadele eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

"Bir temiz ananın, bir yiğit babanın yetiştirdiği alnından vurur o haini. O gece parti rozetlerimizi çıkardık, şanlı bayrağımızı taktık. O gece sizler demokrasiye sahip çıktınız. Milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. O gece Alevisi Sünnisi, Türk’ü Kürt’ü bütün Türkiye darbecilere karşı bir olduk, beraber olduk, ayağa kalktık. Bu darbe girişimine milletçe devletçe anında cevabımızı verdik. 81 il 160 ilçedeki oda ve borsa aynı zamanlı olarak demokrasiyi vazgeçilmezimiz, kardeşliğimiz geleceğimiz sloganıyla açıklamalarda bulundu. Her akşam meydanlardaki nöbette yerinizi aldınız.

"OHAL’i millete ilan etmedik, biz kendimize ilan ettik"

"Bildiğiniz gibi, darbecilerin hızla tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi amacıyla OHAL ilan ettik. OHAL’i millete ilan etmedik, biz kendimize ilan ettik. Çünkü, ülkeyi büyük bir tehlikenin eşiğine getiren, bu ihanet şebekesini bütün kurumlardan çıkarıp atmak için böyle bir OHAL’e ihtiyacımız var. Ekonomik ve sosyal hayat aynen devam ediyor hatta eskisinden daha fazla canlanarak devam edecek. Bayram öncesi sizlere müjdelerimiz oldu. Dedik ki Meclisimizi bombalayabilirsiniz, insanlarımızı tarayabilirsiniz ama bu milletin muasır medeniyetler seviyesi yolculuğunu durdurmazsınız. Meclisimizi çalıştırmaya devam ettik ve birbirinden önemli kararların hepsini aldık ve kanunlarını çıkardık.

"Kısa kısa bunları sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Damga vergisinde indirimlere gittik, şirket kuruluşlarını gerekiyorsa tasfiyelerini kolaylaştırdık, çek konusunda yeni düzenlemeyi yaptık. Yurt dışına hizmet veren şirketlere vergi istisnası getirdik. Muhtasarla sigorta artık birlikte veriliyor. Kırtasiyeyi azaltmış oluyoruz. Yatırımların üzerindeki vergiyi kaldırıyoruz. Bunun düzenlemesini yaptık, teşvik sistemi hayata geçiriyoruz. Bir projeniz var, getireceksiniz, oturacaksınız ilgili bakanlarla doğrudan pazarlık edeceksiniz, ihtiyacınız olan her türlü teşviği sağlayacak. Katma değeri yüksek özellik arz eden bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan yatırımlara sınırsız özel destek var.

"Varlık barışı, içeride dışarıda para var. Bu paraya da bakamıyorsunuz, bir sürü zahmeti var. Ortaya çıkarın, orada işe yarasın yatırıma dönsün, ekonomiye katkı sağlasın. Paran varsa derdin var, derdinden kurtardık. Paran varsa derdin var, paran yoksa derdin yok mu diyeceksiniz, yine derdin var. Hiç değilse para gelsin bir işe yarasın. Orada duruyor, sizi de huzursuz ediyor, bizi de huzursuz ediyor. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim.

"Birikmiş vergi cezalarını ve gecikme cezalarının tamamını kaldırıyoruz"

Vergi ve prim borçlarını 36 aya kadar taksitlendiriyoruz. Vergiyle ilgili dava ortadan kalkıyor. Bütün dosyalarda el sıkışıp uzlaşacağız. Oturacaksınız maliye ile uzlaşacaksınız. Yen bir sayfa açacaksınız.



Birikmiş vergi cezalarının tamamını kaldırıyoruz. Matrah artırımı getiriyoruz. Geçmişe sünger çekiyoruz.

İşletme kayıtlarını düzeltme imkanı tanıyoruz. Kasa fazlası eksiği hesap kitap tutmuyorsa stoktan gelen farkla hepsini hallediyoruz.



Varlık barışı… İçeride dışarıda para var. Bu parayı da bakamıyorsunuz. Aman çalındı mı alınır mı? Getirin ortaya çıkarın para da işe yarasın ekonomiye katkı sağlasın. Paran varsa derdin var. Derdinden kurtar.



Hiç değilse para gelsin bir işe yarasın. Orada duruyor sizi de bizi de huzursuz ediyor. Gelsin olması gereken yerde olsun. Şüpheci bakış açısından destekleyen ve yanında olan yönetim anlayışına gidiyoruz.

